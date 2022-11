WK-selectie Nederland bekend: Noa Lang en Vincent Janssen mogen mee naar Qatar

Van Gaal heeft het voor de creativiteit van Noa Lang, dat liet hij al vaker merken. Lang mag zich dus, ondanks moeilijke maanden bij Club Brugge, opmaken voor zijn eerste grote toernooi met Nederland. Datzelfde geldt voor Vincent Janssen. De spits van Antwerp is één van de 26 gelukkigen. In Nederland zien ze Janssen als een fysiek sterk aanspeelpunt voor als Oranje soms eens terugschakelt naar een 4-3-3. Janssen maakte overigens ook indruk in de Nations League-wedstrijd in september. Ook toptalent Xavi Simons (PSV), die nog geen cap heeft bij de A-ploeg, is een opvallende naam in de selectie.