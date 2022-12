WK-match van Brazilië zorgt voor einde van huwelijk van ‘enfant terrible’ Adriano... na amper 24 dagen

De gewezen Braziliaanse spits Adriano (40) heeft een nieuwe bladzijde in zijn grote fratsenboek geschreven. Na 24 dagen is hij gescheiden van zijn vrouw, de 25-jarige kapster Micaela Mesquita. Ruzie over een uitstap van Adriano rond het WK voetbal lag aan de basis.

Adriano had er een forse knipperlichtrelatie met Micaela opzetten en groot was de verbazing toen de twee enkele weken geleden op Instagram postten dat ze de huwelijkspapieren ondertekend hadden. Een groot feest volgde er niet, wel had het kersverse bruidspaar een intiem moment met vrienden en familie gepland. Dat had normaal gezien het voorbije weekend moeten plaatsvinden, maar de Braziliaanse nieuwssite ‘Extra Globo’ meldt dat de genodigden het bericht kregen dat ze niet langer moesten komen.

Volledig scherm 'Eindelijk getrouwd', luidde het enkele weken geleden nog.

Een dispuut over een uitje van Adriano zou aan de basis liggen van de wel erg snelle scheiding. De gewezen spits van Inter en AS Roma trok naar vrienden in Penha, in het zuiden van Brazilië, om daar de WK-match van Brazilië tegen Zwitserland te bekijken. Maar volgens ‘Extra Globo’ kwam Adriano twee dagen later dan gepland terug thuis en kreeg hij het daarom aan de stok met Micaela. En de breuk lijkt definitief: ze volgen elkaar zelfs al niet meer op de sociale media, waar Mesquita alle foto’s van haar met Adriano heeft verwijderd.

De grillige liefdeswandel van Adriano, vader van een zoon en twee dochters, is geregeld voer voor de populaire Braziliaanse pers. Zo had hij begin vorig jaar een relatie met een medisch studente en had hij ook iets met een fitnessspecialiste, terwijl hij af en toe dus terugkeerde naar Micaela. Ook met de 18-jarige Bia Miranda beleefde hij een kortstondig avontuur.

Volledig scherm Adriano met Ronaldo op training met Inter.

Op zijn top, was Adriano een begenadigd voetballer. Goed voor 27 goals in 48 A-caps voor de ‘Gele Kanaries’, waarvoor hij op het WK 2006 in Duitsland deel uitmaakte van een selectie met Ronaldinho, Kaka en Ronaldo. 74 goals in 177 optredens voor Inter. Maar Adriano maakte zich bij verschillende clubs onmogelijk en zijn laatste sportief avontuur eindigde in mei 2016, toen hij Miami United op z’n 34ste vaarwel zei. Een club in de Amerikaanse vierde klasse.

