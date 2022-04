WK LOTING POLL. Burenduel tegen Oranje? Of liever clash met Duitsland? Stel jouw favoriete WK-poule van Rode Duivels samen

De WK-loting vindt morgen plaats in het Doha Exhibition and Convention Center in Qatar en start om 18u Belgische tijd. In Qatar is het dan een uurtje later. Omdat de laatste drie tickets nog moeten verdeeld worden (zie hierboven), spreken we van een incomplete loting. De landen die in de play-offs nog aan de bak moeten en het uiteindelijk halen, komen sowieso in pot 4 terecht.