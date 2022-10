WK in Qatar wordt het laatste van Lionel Messi: “Mijn beslissing is genomen”

WK voetbalLionel Messi (35) doet komende winter in Qatar een laatste gooi naar de wereldtitel met Argentinië. Dat maakte de superster van PSG bekend in een interview met het Argentijnse Star+ . “Ik kan niet wachten tot we eraan beginnen.”

Lionel Messi begint straks in Qatar aan zijn vijfde WK met de Argentijnse nationale ploeg. In 2014 haalden Messi en co de finale, maar moesten ze het onderspit delven tegen Duitsland. Dichter dan dat kwam hij nog nooit bij het goud. Komende winter zet Messi nog één keer alles op alles om de laatste leemte in z’n palmares op te vullen. “Dit wordt zeker mijn laatste WK”, aldus Messi aan Star+. “De beslissing is genomen. Ik ben al aan het aftellen naar de start van het toernooi. Mét een beetje zenuwen, want het wordt mijn laatste. Maar tegelijkertijd kan ik niet wachten tot we eraan beginnen. Ik wil dat het goed gaat.”

Geen favoriet

Messi verkeert in bloedvorm - zowel bij Argentinië als bij PSG -, maar de status van favoriet? Die legt-ie netjes naast zich neer. “We zitten in een goeie periode en hebben een sterke selectie, maar alles kan gebeuren op een WK. Alle matchen zijn moeilijk, dat maakt de Wereldbeker zo speciaal. Of we de favoriet zijn? Dat weet ik niet. Ik denk dat er enkele landen nog boven ons staan.”

Over zijn toekomst bij de nationale ploeg heeft Messi dus al een beslissing genomen, naar zijn toekomst in clubverband is het nog gissen. Het contract van de Argentijn in Parijs loopt medio 2023 af en Barcelona zou hem maar wat graag terug naar Spanje halen. “Maar daar zal ik pas in 2023 over beginnen nadenken", aldus Messi. Eerst gaat het vizier op een eerste WK-triomf met Argentinië én een eerste Champions League met PSG.

