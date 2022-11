Wie gaat er winnen: Rode Duivels of Marokko? Japanse otter en Qatarese valk kunnen het voorspellen

Geen WK zonder bier, maar ook geen wereldkampioenschap zonder dieren die de uitslag van wedstrijden voorspellen. Sinds 2010 is er wel altijd een dier dat de juiste uitslagen voorspelt of toch een poging doet. Terwijl de meeste voetbalfans overdonderd waren door de nederlaag van Duitsland, had één supporter het al lang zien aankomen: de Japanse otter Taiyo.

Tactieken bestuderen en wedstrijden analyseren. Voetbalwatchers breken hun hoofd om voorspellingen te doen over het WK voetbal in Qatar. Ook statistiekenbureaus schatten de winstkansen van de topploegen in. Maar volgens de Japanse otter Taiyo kan het veel simpeler.

In een video is te zien hoe de otter de keuze krijgt tussen drie emmers. Op de blauwe emmer staat een Japanse vlag, op de gele emmer ‘gelijkspel’ en op de rode emmer een Duitse vlag. Van zijn verzorgers krijgt hij een kleine voetbal, die hij uiteindelijk in de blauwe emmer laat vallen.

Terwijl Duitsland favoriet was om zijn openingswedstrijd tegen Japan op 23 november te winnen, koos de otter dus voor de underdog, die de viervoudig wereldkampioenen uiteindelijk met 2-1 versloeg. Sinds de voorspelling is het diertje een echte internetsensatie.

Het lijkt te zot voor woorden, maar inmiddels is het al een soort van WK-traditie geworden, want ook andere dieren hebben al een gokje gewaagd. De valk Neyar voorspelde (correct!) de openingswedstrijd tussen Ecuador en gastland Qatar. Voor deze voorspelling liet men twee drones de vlaggen van de twee landen omhoog hijsen met wat vlees aan. De valk werd vervolgens losgelaten en dan was het wachten welke van de twee vlaggen hij koos. Uiteindelijk hadden het dier en zijn zesde zintuig het bij het rechte eind: Qatar verloor als eerste gastland ooit een WK-openingsmatch.

Paul de Octopus

De otter en de valk zijn niet de eerste dieren die ‘helderziende krachten’ hebben. Wie herinnert zich Paul de octopus of Achille de kat nog? De Duitse octopus ging in 2010 viraal nadat hij de winnaars van acht achtereenvolgende WK-wedstrijden in Zuid-Afrika correct had voorspeld. Paul werd toen een echte wereldster. Hij werd zelfs tot ereburger uitgeroepen door een dorpje uit Noord-Spanje en kreeg later een gedenkplaats in het Sea Life Centrum van Oberhausen, waar hij verbleef.

Terwijl we in spanning afwachten naar de prestatie van de Rode Duivels, hopen de baasjes van otter Taiyo en valk Neyar dat hun diertjes even goede ‘helderziende’ krachten hebben als Paul de octopus.

Volledig scherm Verschillende dieren proberen hun 'helderziende krachten' te bewijzen tijdens dit WK. © Fotomontage HLN - Twitter