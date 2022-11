Wervelende tandem Rashford-Foden telt Wales uit, Engeland ontmoet Senegal in achtste finales

Productief, zoals tegen Iran? Of zoutloos, zoals tegen de VS? Welke gedaante zou Engeland tonen tegen hun kleine buur Wales? Het werd de eerste optie: Marcus Rashford en Foden trapten de Three Lions naar een achtste finale tegen Senegal. De VS stoot ook door na een spannende strijd tegen Iran.

Na dertig minuten in het Ahmad Bil Ali stadion begon het getreiter. “You’re going home in the morning”, brulden de Engelse fans. Dàn al was duidelijk dat Wales er niets van terecht zou brengen. Balbezit zei alles: 76 procent voor Engeland. Wales beperkte zich tot verdedigen terwijl het net goals nodig had om zich te kwalificeren. Maar aanvaller Kieffer Moore stond op een eiland, nog voor z’n terugvlucht vandaag. Hun eerste WK sinds 1958 kwam zo ten einde in de poulefase, met één puntje en één goal als magere oogst - een penalty van Bale.

Bij Engeland stelde bondscoach Gareth Southgate offensief bij - hij moest wel na de kritiek op de fletse 0-0 tegen de VS. Het volk en de pers schreeuwden om Phil Foden, ze werden op hun wenken bediend. De aanvaller van Manchester City kwam erin, Bukayo Saka ging eruit. Ook Raheem Sterling belandde op de bank, in ruil voor Marcus Rashford. Die wissels voerde Southgate niet door omdat z’n andere spitsen niet voldeden, zo legde hij uit, maar omdat hij wilde roteren. Het WK duurt nog namelijk lang, zei hij - wait and see.

Voltreffers waren de wissels wel. Na tien minuten hoorde Rashford eigenlijk al te scoren en hoorde Harry Kane een derde assist achter z’n naam te krijgen - ware het niet dat de spits van Man United de bal niet langs doelman Ward kreeg, die in het Welshe doel de geschorste Hennessey kwam vervangen. En even voor de rust trachtte Rashord de omhaal van Richarlison te evenaren - tevergeefs. Engeland duwde. Wales week, maar doelpunten bleven uit.

Uitstel van executie, want na de rust sloeg Engeland snel toe - Bale stond dan al niet meer tussen de lijnen. Hij kon zijn gebrek aan matchritme niet verdoezelen. Bij LA Galaxy is de 33-jarige Bale niet meer dan een invaller. In de 50ste minuut stond het vizier van Rashford wél goed afgesteld. Hij schoot met z’n rechter een vrijschop langs Ward binnen. Een minuut later bewees ook Foden waarom de fans hem op handen dragen door de tweede Engelse treffer binnen te tikken. Geschenkje van Harry Kane, die vervolgens mocht gaan uitrusten van Southgate.

Terwijl Wales met pogingen van Moore en James toch eens voor dreiging zorgde, was het Rashford die Ward weer op de proef stelde - en nu faalde de keeper van Leicester. De bal verdween tussen z’n benen in doel. Derde doelpunt voor Rashord op dit WK - hij lost zo Saka af als topscorer bij de Engelsen. Southgate beloonde hem met een applausvervanging een kwartier voor tijd. Ook Foden was klaar om z’n tweede van de avond te scoren, maar daar besliste een Welsh voetje nog anders over. En ook Stones vergat nog te scoren.

Veel deed het er allemaal niet meer toe - de match was al gespeeld. En dus verlegden de Britse supporters hun spot naar een ander mikpunt: toen FIFA-baas Gianni Infantino op het grote scherm verscheen, werd hij op een luid fluitconcert getrakteerd.

Rashford, Foden, Sterling, Kane, Saka... Southgate heeft voorin l’embarras du choix. Drie dagen heeft de Engelse bondscoach om over zijn aanvallende opties na te denken: zaterdag wacht Senegal in de achtste finale. De Leeuwen van Teranga staan te popelen om hun beste WK-prestatie ooit - kwartfinale in 2002 - te evenaren of overtreffen. De ambities van de Three Lions reiken veel verder. Zij willen all the way gaan. Wait and see.

