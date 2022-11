Wat een goal! Ziyech, smaakmaker bij Duivels-tegenstander Marokko, scoort vanop eigen helft

Wat. Een. Goal! Hakim Ziyech pakte in de laatste oefenpot van Marokko - tegenstander van de Rode Duivels op het WK voetbal - uit met een fenomenaal doelpunt. Vanop eigen helft - pakweg 55 meter van het doel van Georgië - deponeerde hij de 2-0 over de doelman. Giorgi Mamardashvili - niet de minste want toch eerste keeper van Valencia - liep wel nog terug, maar was gezien. Het leer viel perfect over hem in het hoekje. Straffe kost van Ziyech, die hoe dan ook gekend is voor zijn traptechiek en in 2020 voor 40 miljoen van Ajax naar Chelsea trok.