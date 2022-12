"Waarom moest hij vertrekken?”: ruzie tussen Benzema, die wél kon spelen op WK, en Deschamps op spits gedreven

KIJK. Deschamps geprikkeld op vraag over mogelijke WK-finale Benzema

Een dag voor de start van het WK dropte de Franse voetbalbond een bom: Karim Benzema, die vorig jaar na een afwezigheid van zes jaar zijn rentree bij ‘Les Bleus’ had gemaakt, verlaat de Franse selectie wegens een spierblessure. Aan de zijde van bondsdokter Le Gall kwam de spits van Real Madrid, waar hij de weken ervoor ook niet meer aan spelen toekwam, het ziekenhuis van Aspetar in Doha buiten. Deschamps besloot Benzema niet te vervangen. Nadien was er speculatie als zou Benzema terugkeren naar Qatar om nog deel uit te maken van de selectie voor de finale, nadat hij er met Real al een oefenmatch had opzitten. Maar die kans liet Benzema links liggen, naar verluidt na ruzie met Deschamps. Een dag na de verloren finale tegen Argentinië maakte Benzema zijn internationaal afscheid bekend.

Volledig scherm Benzema op WK-training in Doha met Varane. © AFP

Aan de ruzie met Deschamps heeft de Franse pers nu een vette kluif. Zo zou Benzema er helemaal niet akkoord mee zijn geweest dat hij het Franse WK-kamp moest verlaten. Volgens zijn entourage ging het slechts om een kleine spierblessure, die op drie dagen tijd bij Real Madrid al geheeld was. Daar post zijn manager Karim Djaziri nu bewijs van op Twitter. Volgens de makelaar had Benzema er al kunnen bijzijn op 4 december, de zondag toen Frankrijk in de achtste finale Polen klopte (3-1).

Uit een video met beelden van tests die in het ziekenhuis Aspetar zijn gemaakt, moet blijken dat er van een echte blessure geen sprake was. “Ik heb deze beelden pas online gezet nadat ik drie specialisten geraadpleegd heb die me de eerdere diagnose bevestigen dat Karim al in de achtste finale had kunnen spelen! Waarom liet je hem dan zo snel vertrekken?”, aldus Djaziri rechtstreeks tot Deschamps. Hij heeft het ook over een professionele fout van bondsdokter, die nog een drietal dagen had moeten wachten om de eerste diagnose te bevestigen.

Volledig scherm Benzema verlaat het Aspetar-ziekenhuis in Doha. © rv

Ook de Spaanse media springen op de kar. Marca schrijft dat hij fit had kunnen zijn voor de match tegen Polen, nadat Benzema drie weken kon herstellen van zijn op 19 november opgelopen blessure bij Real Madrid. Benzema vertoefde op 4 december echter al op vakantie op het eiland Réunion, ervan overtuigd dat Deschamps geen U-bocht meer zou nemen. En volgens AS was die beslissing van Deschamps ingegeven door kritiek van Antoine Griezmann, als zou Benzema te veel aandacht in de media genereren, waardoor de focus minder op de andere spelers en hemzelf lag. Dat leidde toen haast tot crisisoverleg met de Franse bond.

Volledig scherm 29 november: Karim Benzema op de luchthaven van La Réunion voor vakantie. © AFP

Het feit dat Benzema in een opvallende actie op sociale media niet langer zijn Franse ploegmaats volgt op Instagram, is koren op de molen voor de onruststokers. Naast Griezmann volgt Benzema niet langer Olivier Giroud en kapitein Hugo Lloris, ook twee spelers die “twijfels” hadden bij de impact van Benzema op ‘Les Bleus’. Ook Paul Pogba, er zelf niet bij wegens blessure, behoort tot het groepje twijfelaars. Met slechts vijf spelers van de nationale ploeg is Benzema nog bevriend: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Raphael Varane en Marcus Thuram. Mét Benzema ging Frankrijk vorig jaar op het EK verrassend onderuit in de achtste finale tegen Zwitserland na penalty’s.

Volledig scherm Karim Benzema won eind vorig jaar de Ballon d'Or. © AFP