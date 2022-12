Vreugde, tranen, ongeloof: het zijn beelden die voor zich spreken bij kersverse wereldkampioenen

Heerlijke counter bij 0-2

KIJK. Buenos Aires ontploft nadat Di María scoort

Met eerst Molina die in één tijd Mac Allister aanspeelde. Mac Allister - een revelatie in Qatar - tikte vervolgens met één geniale baltoets tot bij de in de bal komende Messi. ‘De Vlo’ wipte even de bal op, om met een kattenpootje de opkomende Álvarez aan te spelen op de flank. Mac Allister had het dan al op een lopen gezet en kreeg de bal in de ruimte perfect aangespeeld door Álvarez. Alweer in één tijd - of wat had u gedacht? Met de teruglopende Fransen in zijn rug maakte Mac Allister juiste keuze: op maat afleggen tot bij Di Maria. Ook al in één tijd schoot die de dubbele voorsprong voorbij Lloris. Een geweldige counter, waarin alles aan honderd procent werd uitgevoerd.