Voormalig Gouden Schoen Mbark Boussoufa beleeft de Marokkaanse vreugde in Qatar: “Dat ik met die jongens heb samengespeeld, maakt dit nóg mooier”

Keepers pakken meer penalty’s dan ooit tevoren en de vloek van de achtste strafschop: wat is dat toch met die elfmeters?

Pinanti is pinanti. Al geldt dat uiteraard niet zomaar in een strafschoppenreeks in de knock-outfase van een WK voetbal. In Brazilië-Kroatië en Nederland-Argentinië was het opnieuw bibberen en beven in de kwartfinales. Het WK 2022 is nu al recordhouder wat het aantal strafschoppenreeksen betreft. En opvallend: in Qatar worden meer penalty’s gestopt dan ooit tevoren.

10 december