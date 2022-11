Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter: “Keuze voor Qatar was een vergissing”

“Holebi's zijn onrein en mentaal ziek”: woordvoer­der breekt interview af na uitspraken Qatarese WK-ambassa­deur

De Qatarese ex-voetballer en ambassadeur van het WK voetbal in Qatar Khalid Salman (60) heeft in een interview met de Duitse zender ZDF gezegd dat homoseksualiteit “een mentale afwijking” is. Gay zijn is in zijn ogen “haram”, een zonde. Het bewuste fragment werd maandagavond uitgezonden in het ZDF-journaal.

7 november