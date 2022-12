“Voor Mbappé die dood is!”: dansende Argentijnen en ‘schunnige’ doelman Martínez vragen om minuut stilte voor Fransen

Emiliano Martínez: wat een figuur. Al helemaal toen de Argentijnse doelman (30) en held in de beslissende penaltyserie de trofee van ‘beste doelman van het WK ’ in ontvangst mocht nemen. Met die gouden handschoen maakte ‘Dibu’, zoals zijn bijnaam luidt, prompt een schunnig gebaar. Een sjeik op de achtergrond dacht er het zijne van. Ook in het feestgedruis achteraf onderscheidde hij zich.

De feestvreugde was groot in de Argentijnse kleedkamer. ‘Les Bleus’ en Kylian Mbappé dan toch op de knieën gekregen. Dat zorgde ook voor wat leedvermaak, toen de gaucho’s in de vorm van een conga vroegen om een minuut stilte voor Mbappé. Dat was nog niet voldoende voor Martínez, die plots stopte en even stilte vroeg. Om dan te roepen: “Mbappé is dood”. Waarna de conga verdergaat.

Een verwijzing naar een uitspraak van Mbappé (23). De Franse superspits, in de finale goed voor de eerste hattrick sinds Geoff Hurst in 1966, had zes maanden voor het WK gezegd dat het altijd de Europese ploegen zijn die recent de WK’s winnen. “Ons voordeel is dat we in Europa quasi altijd matchen op het hoogste niveau spelen, zoals ook de Nations League. Als het WK begint, zijn wij er steeds klaar voor. Waar ze dat in bijvoorbeeld Zuid-Amerika nog niet zijn omdat het niveau daar minder hoog is. Het voetbal is daar niet zo professioneel als in Europa.”

Niet naar de zin van Martínez. “Als Mbappé dat zegt, is dat omdat hij nog nooit in Zuid-Amerika gespeeld heeft”, sprak de doelman even voor de finale. Al wou hij het ook niet op de spits drijven. “De Fransen weten wel hoe goed wij zijn. Ze respecteren ons.” Na de finale ging hij Mbappé, die ook al getroost werd door de Franse president Macron, nog even wat bemoedigende woorden inspreken.

Volledig scherm Emiliano Martínez en Emmanuel Macron troosten Mbappé. © AP

Zeven doelmannen had Lionel Scaloni geprobeerd in zijn eerste 49 matchen als bondscoach van Argentinië. Tot hij bij Emiliano Martínez terechtkwam. Inclusief WK-finale, heeft Martínez al 17 clean sheets en slechts 13 geïncasseerde goals in 26 matchen. Man van de grote momenten ook. Zoals vorig jaar, toen hij zich in de halve finale van de Copa America tot held kroonde door drie Colombiaanse penalty’s te stoppen. Hij hield er aura aan over als strafschoppenspecialist. Een hemelsbreed verschil met zijn Franse collega Hugo Lloris, die in het shirt van Tottenham en de nationale ploeg zelden een elfmeter stopt. Straf: in zijn laatste drie penaltyreeksen op een WK, gingen alle veertien de strafschoppen binnen. Tegen Italië in de WK-finale van 2006, tegen Zwitserland op het EK vorig jaar en gisteravond). De laatste gestopte penalty, was die van Di Biagio. In 1998, 24 jaar geleden.

Volledig scherm 6 juli 2021: Martínez stopt de penalty van Yerry Mina in de halve finale van de Copa America. © REUTERS

Dat leverde de Argentijnen een psychologisch voordeel op in de kwartfinale tegen Nederland. Van Dijk en Berghuis misten, de gaucho’s triomfeerden. Idem gisteravond in de WK-finale. Martínez pakte meteen de inzet van Coman en zag Tchouaméni naast trappen. Moet gezegd: ‘Dibu’ las niet alleen de strafschoppennemers geweldig goed - zo zat hij bij twee van de drie penalty’s van Mbappé er ook heel dicht bij. Hij heeft ook geweldige reflexen en maakt zich uitstekend breed, zoals hij ook Kolo Muani de winner belette diep in de tweede verlenging. Én hij doet er alles aan om ook de mentale strijd voor de penalty te winnen.

Volledig scherm Martínez belet met een uitstekende redding Kolo Muani de 3-4 te maken diep in de tweede verlenging. © rv

Daarvoor schuwt hij de dark arts niet, ongetwijfeld geleerd van zijn Uruguayaanse collega’s. Alles deed Martínez om de Nederlandse penaltynemers van de wijs te brengen, tot ergernis van al wat Oranje was. Zoals hij dat ook vanavond deed. Toen Tchouaméni zijn penalty wou nemen, gooide hij de bal voor de middenvelder weg. Het kwam hem op geel van de Poolse ref Marciniak te staan, maar zijn actie had wel resultaat: de Real-middenvelder trapte naast.

Volledig scherm Martinez viert nadat Tchouaméni naast trapt. © AFP

Ook het clubverleden van Martínez is hoogst merkwaardig. Leest U even mee: als tiener door Arsenal weggehaald bij het Argentijnse Independiente, maar niet geslaagd in het noordoosten van Londen en uitgeleend aan achtereenvolgens Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Getafe, Reading. Een ronde in vooral de Engelse lagere klasses en even in La Liga. Maar nergens hoge ogen gegooid. Tot hij vorig seizoen bij Aston Villa belandde en daar wel meteen toonde wat hij in zijn mars heeft. En dat is heel veel. Inclusief schunnigheden. Caramba, Dibu!

Volledig scherm Martinez stopt de penalty van Coman. © Photo News

Volledig scherm Martínez met gezin na de WK-triomf. © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © PN/twitter sergioaguero