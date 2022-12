Voor de eer en voor een dikke transfer: kleine finale biedt Marokkaanse en Kroatische spelers nog laatste kans om marktwaarde op te trekken

De heilige graal, die ligt niet meer binnen hun bereik. Maar het brons nog wel en dus gaan de spelers van Marokko en Kroatië er vanmiddag nog één keer voor. Niet alleen voor de eer, maar ook voor het geld, want wie zich op het WK in de etalage speelt, zal hot zijn op de transfermarkt wanneer die over twee weken open gaat. Al is de timing van het WK in dat opzicht niet zó gelukkig.

Bondscoach Walid Regragui heeft zo zijn eigen idee over de kleine finale. “Een beetje idioot," zo noemde hij het. En toch staat er voor z'n internationals meer op het spel dan alleen maar dat brons. Er is geen grotere vitrine in het voetbal dan een WK. Geen beter toneel om je in de kijker te spelen. En dus ook om je marktwaarde op te trekken. Denk maar aan James Rodriguez. Na het WK van 2014 bleek Real Madrid bereid om 72 miljoen te dokken voor de Colombiaan. Niet dat de Koninklijke ooit een return on investment kreeg.

Op dit WK maakte de wereld dan weer kennis met Azzedine Ounahi (22) en Sofyan Amrabat (26), twee dragende spelers op het middenveld van Marokko. De ene is voor 3,5 miljoen euro op te rapen bij het Franse Angers, de andere voor 10 miljoen bij Fiorentina. Excuus: wàren op te rapen. Want in Qatar gaven ze hun visitekaartje af. Hun werkgevers zullen hun prijskaartjes wel bijstellen - naar omhoog welterverstaan.

“Het is waar dat de meeste clubs transfers doen op basis van data maar dan ga je voorbij aan het emotionele van zo'n WK”, weet spelersmakelaar Stijn Francis. “Wanneer je, zoals Marokko, ver raakt op een WK, dan zijn er altijd clubs die redeneren: ‘Zijn data zijn misschien niet zo geweldig maar hij is wel op de afspraak als het ertoe doet’.”

Volledig scherm Sofyan Amrabat © Photo News

Sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven) treedt hem bij. “Alle ogen van de wereld zijn zaterdag op de kleine finale gericht en wees maar zeker dat alle clubleiders, scouts en managers op hun puntje van hun stoel zullen zitten. Meestal kijken ze naar prestaties in de Europese competities, de Champions League voorop, en in de nationale competities maar de kijkcijfers en populariteit van het WK, dat topt alles. Onbekende spelers die plots in de spotlights treden, dat is als een ondergewaardeerd aandeel dat je uit je portefeuille kan opdiepen en met veel winst kan verkopen.”

Ook Kroatië heeft zo’n aandelen in z'n bezit: verdediger Josko Gvardiol (20) en doelman Dominik Livakovic (27). De twee ontpopten zich tot rots in de branding bij de Kroaten. Gvardiol heeft bij RB Leipzig wel al z’n sporen verdiend en is met 60 miljoen euro beslist niet goedkoop. Toch zitten de grote clubs nu fel achter hem aan. Juventus. Chelsea. Barcelona. Real Madrid. Wie Gvardiol wil, moet 90 miljoen ophoesten. Livakovic was voor het WK 8,5 miljoen euro waard. Nu staat hij op de radar bij Bayern München en Besiktas. Bij Dinamo Zagreb horen ze de kassa al rinkelen.

Volledig scherm Josko Gvardiol © Photo News

Alleen, zo merkt Stijn Francis op, zal die lang niet zo luid rinkelen als in de zomer. “De timing van het WK in Qatar is ongelukkig. Op 1 januari gaat de transfermarkt open maar de grote deals, die zie je niet tijdens de wintermercato. Nu zijn de budgetten al opgemaakt en de kernen gevuld. In de zomer geven de clubs veel meer uit aan transfers. Maar tegen dan is het WK al vergeten. Dan heb je al de finale van de Champions League en zo gehad.”

315 miljoen euro, dat is de Marokkaanse selectie in zijn geheel nu waard. Kroatië zit aan 478 miljoen. Goed mogelijk dat die waardeverhoudingen over vier jaar zijn omgekeerd want op WK deed Marokko aan promotie. Francis: “Hoe je het ook draait of keert, het WK speelt een rol. Een bevriende Marokkaanse makelaar zei me dat hij nu veel meer vragen krijgt over zijn spelers. Wat logisch is. In Marokko genieten de spelers een goede opleiding, hun succes komt niet zomaar uit de lucht vallen. De Belgen hebben dat eerder ook meegemaakt. Spelers als Kompany en Hazard smeten de poort voor een hele generatie Rode Duivels open en dat is wat Ziyech en Ambrabat nu ook voor Marokko doen: ze doen een nieuwe lichting spelers geloven in hun kansen.”

Volledig scherm © ANP / EPA