Vlotte zege na valse start, maar noodlot slaat wéér toe bij Frankrijk: Hernandez scheurt voorste kruisband

WK voetbalFrankrijk is het WK voetbal op een drafje begonnen. De wereldkampioen kwam tegen Australië op achterstand, maar ging er nog in de eerste helft op en over. Na de pauze maakte de klasse van Mbappé het verschil. Ondertussen zette Giroud zich naast Henry op de tabellen als topschutter aller tijden. En toch was er een serieuze smet op de zege: Lucas Hernandez liep een gescheurde kruisband op en is voor lange tijd out. Zo blijven ‘Les Bleus’ de blessures opstapelen.

Even doemde het Senegal-scenario uit 2002 op. De laatste keer dat Frankrijk als titelverdediger aan een WK begon, liep het behoorlijk mis. Twintig jaar later was het opnieuw vloeken in de kerk. Les enfants de la patrie kregen een vroege Australische goal te verwerken. Goodwin schoot van dichtbij binnen na een prima assist van Leckie. Het zou toch niet?

De wereld(kampioen) was ietwat verbouwereerd. Te meer omdat Lucas Hernandez bij de tegengoal met een zware blessure op het gras was blijven liggen. Nóg een geblesseerde. En een ernstige, want bij onderzoeken kwam een gescheurde voorste kruisband van de rechterknie aan het licht. Een zoveelste blessure voor Frankrijk. Eerder vielen Benzema en Nkunku uit. Maignan, Kimpembe, Kanté en Pogba zijn er ook niet bij in Qatar.

Deschamps bracht broer Theo Hernandez in en vanaf dan ging alles anders. Niet dat de verantwoordelijkheid van de Franse remonte alleen bij de invaller lag, het waren de sterren die met hun klasse het verschil maakten.

Mbappé en Dembélé flitsten, Griezmann verdeelde en Giroud fungeerde als vervanger van Gouden Bal Benzema als een ideale targetman. Hier en daar bleef het nonchalant - Frankrijk morste echt wel met de kansen -, maar nog voor de rust werd schoon schip gemaakt. Rabiot kopte de gelijkmaker van dichtbij binnen, iets later prikte Giroud zijn vijftigste voor Les Bleus tegen de touwen.

Diezelfde Giroud kon met nog een goal Thierry Henry als topschutter aller tijden evenaren bij Frankrijk. Dat gebeurde ei zo na met een weergaloze omhaal aan het begin van de tweede helft. Girouds retro had meer verdiend, Frankrijk was zinnens zo snel mogelijk een derde goal te scoren. Vier jaar geleden was het in de groepsfase tegen Australië bibberen tot het eind bij 2-1.

Het was Mbappé in hoogsteigen persoon die Frankrijk bevrijdde. Bij afwezigheid van Benzema moet hij meer dan ooit de man in de schijnwerpers worden. Met een kopbal tekende hij voor 3-1. In zesde versnelling zorgde hij met een wondermooie voorzet voor Girouds 51ste recordgoal bij Les Bleus. De nog altijd maar 23-jarige wereldvedette lachtte zijn tanden bloot.

De match was daarna gespeeld. Een paar personeelswissels onderbraken het ritme, al moest Ryan aan het slot met een goeie parade nog de 5-1 verijdelen. Giroud stond dan al gekscherend aan de kant bij Deschamps. Frankrijk is met dank aan een swingende Mbappé overtuigend begonnen. En het is een nieuwe recordtopschutter rijker, terwijl de beste er niet eens bij is. De luxe van de wereldkampioen.

Giroud: “Niet perfect, wel goed voor de dynamiek” “Wat er nog beter moet? Het begin van de wedstrijd, als we echt perfectie willen nastreven”, reageerde Giroud. “We moeten beter beginnen aan de wedstrijd. We zijn even geschrokken maar hebben snel gereageerd. We maakten snel gelijk en ook al hadden we nog meer kunnen scoren, toch waren we doeltreffend. Het was niet perfect, maar het is goed voor de dynamiek en het vertrouwen dat we het tij konden keren.” Didier Deschamps zag zijn team na een valse start alsnog vrij eenvoudig de winst pakken tegen Australië. “In het begin werden we koud gepakt, maar daarna deden we alles wat we moesten doen”, vond de coach van Les Bleus. “In de tweede helft hadden we de score nog kunnen opdrijven maar ik heb veel goeie dingen gezien. Het is ongetwijfeld zo dat Australië het na de eerste helft fysiek wat moeilijker kreeg. Maar ik wil geen afbreuk doen aan de prestatie van mijn groep, integendeel.”

