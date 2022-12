Vier penalty’s in zes matchen, waarvan twee best controversiële: hoe Argentinië niet mocht klagen op weg naar de finale

De Argentijnse sterren staan gunstig in Qatar. Net zoals de scheidsrechters gul zijn met penalty’s voor Argentinië op het WK voetbal in Qatar. In hun zes gespeelde matchen, zitten de gaucho’s al aan vier penalty’s. Waarvan twee best controversiële.

Weinig discussie over de elfmeters die Argentinië kreeg in de openingsmatch tegen Saoedi-Arabië en tegen Nederland (na een fout van Dumfries). Maar nadat de ploeg van Scaloni al een wat dubieuze penalty tegen Polen kreeg in de poulefase en ook vanavond een makkelijk gefloten elfmeter, zal de discussie toch weer losbarsten als zou Argentinië en Lionel Messi een streepje voor hebben om het WK pas voor de tweede keer in hun geschiedenis - en voor het eerst voor Messi - naar hun hand te zetten. Zeker omdat de Spaanse ref Lahoz in de kwartfinale tegen Nederland mild optrad ten opzichte van Messi.

Tegen Polen was er ook veel te doen over de Argentijnse penalty, toen doelman Szczesny op een voorzet de bal wegbokste maar daarna ook nog even het gezicht van Messi raakte. En vanavond tegen Argentinië ging de bal ook snel naar de stip, nadat doelman Dominik Livakovic nochtans weinig beweging richting Julian Alvarez die de bal licht voorbij hem tikte.

Het voorbije weekend waren ook de Portugese spelers razend omdat hun verloren kwartfinale tegen Marokko werd gefloten door een Argentijnse ref, Facundo Tello. “Dat is toch onaanvaardbaar? Zeker na wat er gisteren is gebeurd... (Mateu Lahoz jegens Messi, red.). Zag je die ref daar met Messi praten? En dan komt een Argentijn hier even onze match fluiten. Ik zeg niet dat ze partijdig waren, maar hoeveel minuten hebben we effectief gespeeld in de tweede helft? De doelman lag voortdurend op de grond, hij vertraagde continu het spel. En dan maar acht minuten blessuretijd? Bovendien gaf de ref enkel waarschuwing aan de Marokkanen wanneer ze van die kleine, vervelende overtredingen maakten. Ik denk ook dat er een penalty op Bruno (Fernandes, red.) mocht gefloten worden. Die arrogantie van de scheidsrechter... Geef de wereldtitel dan maar ineens aan Argentinië.”

Messi miste alleen de strafschop tegen Polen. De drie andere penalty’s zette hij wel overtuigend om, net zoals hij dat deed in de strafschoppenserie tegen Nederland. Met ook nog goals tegen Mexico en Australië zit hij aan vijf stuks op dit WK, waardoor hij medetopschutter is met Mbappé. Giroud volgt op vier stuks.

In totaal zit Messi aan elf WK-goals en is hij nu de all-time WK-topschutter van Argentinië. Voorbij Gabriel Batistuta, die tien doelpunten maakte in twaalf WK-duels.

Messi speelde tegen Kroatië ook zijn 25ste wedstrijd op WK en evenaarde daarmee het record van de Duitser Lothar Matthäus. De Argentijn komt normaal gesproken nog één keer in actie in Qatar: zondag de finale tegen Frankrijk of Marokko.

