VERRASSING: Bilal El Khannouss (18) met Marokko naar het WK, Rode Duivels straks tegen Genk-talent

Tot zijn grote teleurstelling behoorde Mark McKenzie niet tot de 26 die met de VS naar het WK trekken. Ook Joseph Paintsil kreeg inmiddels slecht nieuws uit Ghana. Toch zal Racing Genk straks vertegenwoordigers in Qatar hebben. Dat Angelo Preciado (Ecuador) en Gerardo Arteaga (Mexico) hun land zullen vertegenwoordigen is de verwachting. Maar voor El Khannouss leek het nog wat te vroeg. Toch heeft het raspaardje van Racing Genk bondscoach Walid Regragui weten te overtuigen: hij maakt deel uit van Marokkaanse selectie voor het WK in Qatar.

Zo is het dus mogelijk dat El Khannouss straks op 27 november tegen de Rode Duivels in actie komt. In het verleden speelde de Brusselaar nog jeugdinterlands voor ons land. “Tot de U17 zat ik bij België, daarna stapte ik over naar Marokko”, zei hij in augustus in een interview met deze krant. “Het is een gevoelskwestie. We hebben een goed team. Of ik van het WK in Qatar droom? Ik speel nu in een eerste ploeg, dan hoop je aan te sluiten, ja. Het WK zou mooi zijn. We zien het wel. Ik speel gewoon mijn wedstrijden, zonder stress.”