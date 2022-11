Verongelijkte Ronaldo blijft ook na zege Portugal volhouden dat hij voorzet Fernandes wel degelijk beroerd heeft

Portugal heeft zich na Frankrijk en BrazilIë als derde land verzekerd van een plek in de achtste finales. Het won dankzij twee treffers van Bruno Fernandes met 2-0 van Uruguay, al denkt Cristiano Ronaldo daar anders over. De Portugese ster is ervan overtuigd dat hij een voorzet van Fernandes wél aanraakte, terwijl dat op de beelden niet zo leek.

Portugal had z’n eerste match op dit WK met 3-2 gewonnen van Ghana en kon zich tegen Uruguay dus verzekeren van een plek in de achtste finales. Daarvoor rekende het opnieuw op Cristiano Ronaldo, die ongetwijfeld had gezien hoe Lionel Messi zaterdag Argentinië bevrijdde tegen Mexico.

De Portugezen namen de partij meteen in handen, terwijl Uruguay zoals verwacht een dubbele afweergordel optrok en op de tegenstoot mikte. Portugal kwam ondanks het vele balbezit niet tot kansen en ontsnapte zelfs toen Bentancur een heerlijke dribbel niet kon omzetten in een goal. 0-0 was de al bij al logische ruststand.

Na de pauze kwam de eerste opschudding van een veldbestormer met een regenboogvlag, maar die inspireerde Portugal toch op één of andere manier. Want nauwelijks enkele minuten later leek Ronaldo een voorzet van Bruno Fernandes met de kruin in doel te verlengen. CR7 vierde zoals gewoonlijk uitbundig, maar had er niet op gerekend dat de herhaling zou duidelijk maken dat hij de bal niet eens raakte. Ronaldo lachte groen, en bleef ook na het laatste fluitsignaal volhouden dat hij de bal wél geraakt had.

Volledig scherm © ANP / EPA

Uruguay moest dan komen, maar kwam niet verder dan een korte doch intense belegering. Gómez zag de gelijkmaker op de paal uiteen spatten, Suárez mikte in het zijnet en De Arrascaeta raakte niet voorbij Costa. Portugal overleefde en liep via een omgezette strafschop van alweer Fernandes zelfs nog uit tot 2-0. En zo plaatsten Ronaldo en co zich na Frankrijk en Brazilië als derde land voor de achtste finales. Uruguay moet nog vol aan de bak tegen Ghana.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

