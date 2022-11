“Verkochte boel!”: fan uit Ecuador krijgt het na snel afgekeurde goal aan de stok met Qatarese supporter

‘Wij willen bier’

Nog een opvallend moment was toen de Ecuadoraanse fans achter de goal ‘Queremos cerveza’ inzetten. ‘Wij willen bier.’ Ondanks de deal ter waarde van 73 miljoen euro die Budweiser met de FIFA heeft, besliste de Qatarese koninklijke familie alcohol binnen de stadions te verbieden, amper twee dagen voor de start van het toernooi. Een beslissing die bij veel fans kwaad bloed zet(te). Protest dat FIFA-baas Gianni Infantino snel wegwuift. “Als dit het grootste probleem is dat we voor dit WK hebben, teken ik daar onmiddellijk voor. Dan kan ik nu naar het strand gaan om daar tot 18 december (de dag van de finale, nvdr) uit te rusten. Elke beslissing die wij nemen, is in samenwerking met het gastland. Ik denk echt wel dat de fans drie uur zonder bier zullen overleven.” Supporters kunnen wel bier kopen in de fanzones, al betaal je daar 13,25 euro voor een halve liter Budweiser. Openbaar alcoholgebruik is in Qatar ook verboden en alleen in de horeca toegestaan.