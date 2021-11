“Verdomme, weer barrages”: Italiaanse media zien spook waarvan ze dachten dat het definitief verdreven was weer opdoemen

WK voetbal La storia si ripete. Italië liet gisteren na zich te verzekeren van een rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Qatar en is dus, net zoals voor het WK in 2018, veroordeeld tot het spelen van barrages. En daar hebben ze in de Laars wel erg nare herinneringen aan...

“Verdomme, weer barrages”, zo staat er in één van de vele bijdrages die ze bij La Gazzetta dello Sport aan het debacle van de Europese kampioen wijden. “Het spook waarvan we dachten dat het definitief verdreven was, doemt op weg naar Qatar 2022 nu toch opnieuw op.” Daarmee refereert de roze sportkrant natuurlijk aan de barrages in de aanloop naar het WK 2018, waarin La Squadra zich liet verrassen door Zweden en zo een deelname aan de eindronde door de neus geboord zag.

Quote Het grote gevaar schuilt erin te denken dat alles zoals op het EK of zoals in de aanloop daar naartoe zal verlopen - toen Italië altijd de oplossing vond. Sindsdien hebben we veel van onze zekerheden verloren. La Gazzetta dello Sport

“We hadden zowel mathematisch als psychologisch het voordeel, er was de illusie dat we de sterkste waren, maar uiteindelijk bleek dat Zwitserland te zijn. We krijgen nu nog twee wedstrijden waarin we ons kunnen kwalificeren. We zijn reekshoofd, maar dat verandert weinig. Met het vooruitzicht van vier maanden (de barrages worden pas in maart gespeeld, red.) om ons zorgen te maken over wat zou kunnen en misschien zal zijn. En het vooruitzicht van een ‘alles of niets’-finale tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo of het Zweden van Zlatan Ibrahimovic in Lissabon of Stockholm. Het zou zomaar kunnen, ja.”

De voorpagina van La Gazzetta: "Wat een nachtmerrie (maar het is nog niet voorbij)"

De Europese barrages voor het WK worden deze keer afgewerkt over drie verschillende paden, met telkens een halve finale en een finale. Enkel de winnaars van deze finales bemachtigen een ticket voor Qatar, en dus wordt er ook afgewogen wat nu het meest geschikte scenario is. “Op papier is enkel Portugal zo sterk als wij - technisch misschien sterker, maar minder een team. Zweden, Rusland, Polen, Schotland, Wales, Turkije, Noord-Macedonië, Finland, Oostenrijk en Tsjechië lijken minder te zijn. Het zijn geen grootheden. Het grote gevaar schuilt er echter in te denken dat alles zoals op het EK of zoals in de aanloop daar naartoe zal verlopen - toen Italië altijd de oplossing vond. Sindsdien hebben we veel van onze zekerheden verloren.”

Schrik van Zlatan & co

“Psychologisch gezien zou Zweden de lastigste tegenstander zijn, gelet op wat ons in 2017 overkwam. Finland in de halve finales van de barrages, om nadien met Wales of Rusland in de finale ervan te strijden om dat WK-ticket. Hoe dan ook is het niet hetzelfde als het spelen van een WK in Rome, Cardiff of Moskou.”

"Barrages, dus twee finales. Alles of niets, tussen ons en Doha staat nog de CR7-nachtmerrie", staat ietwat voorbarig te lezen boven één van de stukken in La Gazzetta dello Sport.

“Het hangt aan een zijden draadje”, likken ze ook bij Corriere dello Sport de wonden. “Het was de beslissende avond, de wedstrijd die niet fout mocht gaan. Italië kon zich plaatsen voor de Wereldbeker in Qatar en zo het spook van de vorige barrages tegen Zweden verdrijven. Maar datzelfde spook kwamen gisteren steeds nadrukkelijker in beeld en maakte zich uiteindelijk meester van de Italianen. De Azzurri konden niet door de defensieve muur van de Noord-Ieren breken. Insigne, Chiesa en Berardi probeerden wel, maar het ontbrak hen aan precisie of soms gewoon aan geluk.”

De voorpagina van Corriere dello Sport vandaag: "Het hangt aan een zijden draadje", staat er in het groot te lezen.

“Wat een teleurstelling!”, koppen ze dan weer bij Tuttosport, dat van een “daverend resultaat” spreekt. “Italië kwam tegen Noord-Ierland niet verder dan 0-0 en moest de groepswinst en bijbehorend WK-ticket aan Zwitserland laten. Een matige prestatie van de Europese kampioen, die de wedstrijd wel domineerde maar nooit echt gevaarlijk kon worden tegen de compacte defensie van de thuisploeg. Mancini en zijn troepen zullen via de barrages naar het WK moeten.”

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © AP