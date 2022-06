Veel gedoe bij Canada, Marokkaanse bondscoach op de wip en scoringsprobleem bij Kroatië: niet alleen Rode Duivels hebben zorgen in aanloop naar WK

WK voetbalNiets dan zorgen (maar wel één lichtpunt) bij Canada, de Marokkaanse bondscoach op de wip en geen scorend vermogen (maar wel “het beste middenveld ter wereld”) bij Kroatië. En wat met onze mogelijke tegenstanders in de achtste finales, Spanje en Duitsland? Eén ding is zeker: niet alleen onze Rode Duivels hebben zorgen in de aanloop van het WK. Een stand van zaken, vijf maanden voor Qatar.