Van twaalf camera’s onder het dak tot een sensor in de WK-bal: buitenspellijn zal nog nooit zo precies getrokken zijn als op WK in Qatar

Het nieuwe systeem maakt gebruik van twaalf camera’s die onder het dak van het stadion gehangen worden. Vijftig keer per seconde worden zo de exacte posities van de bal en de spelers berekend. In de Al Rihla, de officiële wedstrijdbal voor het WK, zit nog een bijkomende sensor, die 500 keer per seconde data kan doorsturen. Op die manier kan het moment dat de bal de voet van de speler verlaat, exact weergegeven worden. In geval van buitenspel wordt er een automatisch buitenspelalarm verstuurd naar de videorefs, die op hun beurt de beelden met daarop de buitenspellijn zullen bekijken. Het hele proces zou niet meer dan enkele seconden mogen duren. Het is uiteindelijk aan de hoofdscheidsrechter op het veld om de beslissing al dan niet goed te keuren en uit te voeren. Vervolgens zullen de 3D-beelden van de situatie op de WK-schermen in de stadions getoond worden.