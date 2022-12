Van “Messi gaat weer toveren” tot “Frankrijk is een steviger geheel”: onze 1A-trainers tippen hun wereldkampioen

WK VOETBALFrankrijk of Argentinië, Messi of Mbappé? Wie staat zondagavond met de wereldbeker te pronken op het WK voetbal ? Wij legden ons oor te luister bij de trainers uit de Jupiler Pro League. Wat denken zij en waarom? “Mentaal lijken ze veel meer klaar.”

Miron Muslic - Cercle Brugge

🇦🇷 ARGENTINIË

“De 45 miljoen inwoners wachten wanhopig op de wereldtitel. Nu is de tijd gekomen. Als ze spelen en werken als een team, dan zal Messi de finale beslissen. Hun wil om te winnen is groter dan die van Frankrijk.”

Karel Geraerts - Union

🇫🇷 FRANKRIJK

“Omdat ze een stevig geheel zijn. Goed georganiseerd, met allemaal heel goeie voetballers. Ze zijn ook iets ‘cooler’ dan de Argentijnen.”

Mark Van Bommel - Antwerp

🇫🇷 FRANKRIJK

“Kort maar krachtig: Frankrijk zal winnen, omdat ze veel meer wapens hebben dan Argentinië.”

Felice Mazzu - Charleroi

🇫🇷 FRANKRIJK

“Ze hebben een sterk collectief. Individueel beschikken ze over buitengewone spelers. Argentinië ook, maar de Fransen zijn het gewoon om helemaal tot het gaatje te gaan in hun laatste toernooien. Mentaal lijken ze bovendien veel meer klaar dan de Argentijnen.”

Volledig scherm © Photo News

Carl Hoefkens - Club Brugge

🇫🇷 FRANKRIJK

“De Fransen zijn veel meer solide als team. En ze hebben meerdere spelers die een match kunnen beslissen. Frankrijk kan verschillende systemen spelen en zowel hoog als laag verdedigen. Daarnaast hebben ze ook de tweede beste speler van het WK in hun ploeg, namelijk Griezmann.”

Hein Vanhaezebrouck - AA Gent

🇫🇷 FRANKRIJK

“Ik geef hen een licht voordeel. Al is het eigenlijk moeilijk in te schatten. Deze finale is echt fiftyfifty. Ik gun Lionel Messi zijn eerste WK. Maar tegelijk is ook Kylian Mbappé in topvorm. Hij kan al zijn tweede wereldbeker winnen. En dat op zijn 23ste.”

Jonas De Roeck - Westerlo

🇦🇷 ARGENTINIË

“Een emotionele keuze voor Messi. Ik gun hem die wereldtitel. Frankrijk is de meest complete ploeg, maar ze spelen met de handrem op en in de transitie. Argentinië speelt met veel overgave en intensiteit. Ik supporter altijd voor de ploeg die het meeste tracht te voetballen, dus ik zeg 2-1.”

Marc Brys - OH Leuven

🇦🇷 ARGENTINIË

“Ze spelen zeer solide, en verdedigend zijn ze enorm agressief en gedisciplineerd. Ze dragen die grinta uit om alles eraan te doen wat nodig is om wereldkampioen te worden, én nog dat tikkeltje meer dan dat. Al denk dat ik wel dat de grote sterren minder in de spotlights gaan staan dan in de halve finales.”

Steven Defour - KV Mechelen

🇦🇷 ARGENTINIË

“De Argentijnen gaan er alles aan doen om Messi de Wereldbeker te gunnen. Bovendien gaat Messi in de finale opnieuw toveren.”

Volledig scherm © AFP

Patrick Asselman (assistent) - Zulte Waregem

🇦🇷 ARGENTINIË

“Met Messi hebben ze de beste speler van het toernooi, die op élk moment beslissend kan zijn. Het WK op zijn palmares, dat zou heel mooi zijn. Naast Messi wordt de ploeg van Argentinië onderschat. Als je Di Maria, Martinez en Dybala op je bank kan zetten… Een sterk geheel, met ontzettend veel grinta, passie en discipline.”

Jean-Sébastien Legros - Seraing

🇦🇷 ARGENTINIË

“Dit is het jaar van Messi, dat dus moet uitmonden in een apotheose. Het Argentijnse team speelt vandaag de dag net zoals ze dat deden voor Maradona. Ze werken als groep om hun genie (Messi) volledig tot zijn recht te laten komen. Frankrijk is altijd erg efficiënt, maar volgens mij minder koelbloedig dan Argentinië.”

Bernd Storck - KV Kortrijk

🇫🇷 FRANKRIJK

“Frankrijk heeft een beter team - ze zijn tactisch sterker en slimmer. Argentinië is té afhankelijk van Messi. Als de Fransen hem kunnen uitschakelen, en dat denk ik wel, dan blijft er niet veel meer over.”

Edward Still - Eupen

🇫🇷 FRANKRIJK

“De Fransen zijn een team waarin alle spelers volledig met elkaar verbonden zijn. Ze hebben meerdere wedstrijdwinnaars in hun ploeg en kunnen een match bovendien op verschillende manieren winnen.”

Wouter Vrancken - KRC Genk

🇦🇷 ARGENTINIË

“Ik vond de Argentijnen zeker in hun laatste wedstrijd tegen Kroatië erg sterk. Er ging heel veel energie en drive vanuit. Het zal niet simpel zijn, want Frankrijk kan zijn geliefkoosde spel spelen. Vanuit de organisatie, om er dan via Mbappé uit te komen.”

Volledig scherm © REUTERS

Ronny Deila - Standard

🇦🇷 ARGENTINIË

“Ik vind Frankrijk kwalitatief beter, maar ik geloof liever in het sprookje van Lionel Messi. Het wordt zijn allerlaatste WK-wedstrijd en het zou toch veel mooier zijn als hij het flikt. Dan is de discussie over wie de beste voetballer ooit is meteen beëindigd.”

Brian Riemer - Anderlecht

🇦🇷 ARGENTINIË

“2-1 voor Argentinië. Ik verwacht een gelijk opgaande partij. Stilstaande fases en counters kunnen wel eens beslissend worden. Beide landen speelden al vrij behoudend, wat het moeilijk maakt om hen uit verband te spelen. Frankrijk is fysiek wellicht sterker, wat dan ook weer beslissend kan zijn. Ze zullen er alleszins allebei een hoofdzaak van maken de sterren van de tegenstander - Messi en Mbappé - aan banden te leggen. Wie daarin slaagt, kan het WK winnen.”

Bernd Hollerbach - STVV

🇦🇷 ARGENTINIË

“Ik schat Argentinië iets hoger in, dus volgens mij worden zij wereldkampioen.”

Dominik Thalhammer - KV Oostende

🇫🇷 FRANKRIJK

“Argentinië kan uiteraard rekenen op Messi, maar het collectief van Frankrijk schat ik sterker in. Ze spelen niet het meest attractieve voetbal, maar ze vormen één groep. En ze hebben ook spelers die het verschil kunnen maken. Twee wereldtitels op rij, dat zou straf zijn.”

Volledig scherm © Photo News