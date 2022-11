Van Gaal zorgt voor heerlijk moment na persconferentie en zegt dat Oranje geen statement zal maken: “Willen ons doel niet laten verstoren”

In Groep A speelt Oranje morgen tegen Ecuador, maar het was niet het sportieve dat de voorbeschouwende persconferentie domineerde. Het ging vooral nog over de veelbesproken en verboden One Love-aanvoerdersband. Zo pakte Duitsland gisteren tegen Japan uit met een stil protest.

Van Gaal wilde niet uitsluiten dat het statement van de Duitsers negatieve gevolgen had op hun sportieve prestaties. “Heeft Duitsland daardoor van Japan verloren? Dat is de vraag”, zei hij met een veelzeggende blik. “Ik wil dat risico niet lopen. Wij zijn hier om wereldkampioen te worden. In Nederland is het heel lang gegaan over mensenrechten en het gaat er ook nog steeds over. Misschien is dat terecht, maar het is ook deels onterecht. Ik heb mijn zegje erover gedaan (Van Gaal zei eerder dat het onbegrijpelijk is dat het WK in Qatar gespeeld wordt, red.) en ik denk dat het daarmee voldoende is.”