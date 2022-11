Van Gaal eens met kritiek, maar 4-3-3 komt (nog) niet terug: “Qatar wordt een schaakwedstrijd”

De roep om verandering weerklinkt ook in Nederland. De prestatie van vrijdag tegen Ecuador (1-1) tastte de onaantastbaarheid van Louis van Gaal lichtelijk aan. Men wil meer creativiteit en onbevangenheid – lees 4-3-3, Xavi Simons en Noa Lang. “Ik kan me vinden in de kritiek”, zei Van Gaal. Verandering is echter niet voor meteen.

Neen, voor spektakel moet je voorlopig niet bij Nederland zijn. Onze noorderburen boekten op de openingsspeeldag een moeizame overwinning tegen Senegal (0-2) en kwamen vervolgens goed weg met een gelijkspel tegen de Ecuadoranen, in wat één van de slechtste interlands van de voorbije jaren was van Oranje. Geen ideeën, amper doelkansen en te veel spelers onder hun niveau. Van voetballen word je moe, dat was wat Oranje uitstraalde.

Louis van Gaal deed de wanprestatie af als een incident. Zijn ploeg heeft een shot zelfvertrouwen nodig. Het al uitgeschakelde Qatar lijkt daarvoor een ideaal slachtoffer. Het gastland als kanonnenvoer. Maar Van Gaal zei iets anders te verwachten.

“Mijn indruk is dat op dit WK elke wedstrijd moeilijk is”, vond de 71-jarige bondscoach. “Dat zie je aan de uitslagen: vaak 0-0 en over het algemeen kleine overwinningen. Qatar speelt ook in een 5-3-2-systeem. Dus je krijgt dan meer een schaakwedstrijd. Niet altijd leuk om naar te kijken, maar het is wel een manier om verder te komen.”

Geen zonnebader

Aan de tafels van de vele talkshows die Nederland telt, ging het de voorbije dagen veelal over het spelsysteem. Zou 4-3-3 toch niet beter zijn dan 5-3-2? Heel voetbalanalyserend Nederland was het daar wel over eens. Tegelijkertijd besefte iedereen dat Van Gaal niet zou wijken van zijn systeem met wingbacks.

Hoewel, op zijn persconferentie hield hij een kleine opening. “Ik heb anderhalf jaar over mijn systeem nagedacht. Het zou kunnen dat ik op een gegeven moment ga aanpassen, maar daar zie ik nu de noodzaak nog niet van in.”

Quote Ik zie het niet zo somber in, het was eerder een incident. Van Gaal over de match tegen Ecuador

Verder was Van Gaal het vooral eens met de kritiek waarmee hij geconfronteerd werd. Over dat zijn wingbacks niet in het stuk voorkomen. “In principe goed geanalyseerd.” Over het gebrek aan agressiviteit tegen Ecuador. “Al zie ik dat niet zo somber in, het was eerder een incident.” Of over het gebrek aan druk zetten. “Dat moet beter.”

Verder onderschreef Louis dat zijn sterspeler Frenkie de Jong, die eveneens opdraafde voor het perspraatje, er bleekjes uitzag. “Daar heb ik zelf nooit last van”, klonk het. “Ik ben nochtans geen zonnebader. Mijn moeder lag met blozende wangen in het kistje toen ze dood was. Genen heet dat.”

Xavi Simons

Zo kreeg hij de lachers toch weer op zijn hand. Niet dat daarmee gelijk alle kritiek verstomde. Nederland miste tot hiertoe onbevangenheid. Xavi Simons en Noa Lang, twee spelers die voor een vonk kunnen zorgen, kwamen nog niet in actie. Met name die eerste schijnt zich te laten gelden op training gelden. “Ik heb toevallig vandaag tegen Xavi gezegd dat hij een stap zou kunnen maken. Ik kan niet zeggen of dat resulteert in een basisplaats of invalbeurt. Het hangt er ook vanaf hoe een tegenstander speelt.”

Verder verklapte Louis waarom hij zijn ploeg op het warmste moment van de dag laat trainen. En niet – zoals veel ploegen – ’s avonds, wanneer het zachter is. “Dat heeft te maken met ac-cli-ma-tiseren”, vervoegde hij. “We moesten wennen aan de hitte en luchtvochtigheid. We zijn nu geacclimatiseerd, vanaf de volgende ronde zullen we alleen in de avonduren trainen. Dat probleem is dan opgelost. We doen dit niet zomaar, daar zit wetenschap achter.”

