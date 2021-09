Tweejaarlijks WK echt op komst? Adviesgroep FIFA werkt voorstel waar veel kritiek op is verder uit

Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA, gaf donderdag tijdens een persconferentie meer uitleg. “Wat we voorstellen is een reorganisatie van de toernooien van de verschillende confederaties”, zei de voormalige topcoach, die eerder in Doha een ontmoeting had met een aantal grote namen uit de voetbalwereld over de kwestie, zoals voormalig Duits bondscoach Jürgen Klinsmann.

Volgens het voorstel zouden de wijzigingen van de kalender ingaan na het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, waaraan voor het eerst 48 landen deelnemen. In 2027 zouden dan de toernooien van de verschillende confederaties worden georganiseerd, zoals het EK, dat volgens de huidige planning pas in 2028 weer op de kalender staat na de editie van 2024 in Duitsland. In 2028 zou dan opnieuw een WK worden gespeeld.

Volledig scherm Arsène Wenger is één van de drijvende krachten achter een tweejaarlijks WK. © Pool via REUTERS

In mei gaf de FIFA op een congres het startsein voor een haalbaarheidsstudie voor een tweejaarlijks WK, op initiatief van Saudi-Arabië. Het FIFA-plan kreeg steun uit onder meer Afrika. In Europa is er echter enorm veel weerstand. De European Leagues, de belangenvereniging van tal van nationale voetbalcompetities in Europa, meldden uitgerekend donderdag zich tegen het FIFA-idee te verzetten om van het WK in de toekomst een tweejaarlijks toernooi te maken. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liet al weten “zwaar verontrust” te zijn over zulke FIFA-plannen.

Volledig scherm UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is fel tegen het idee. © AP