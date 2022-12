Twee bommetjes bij de Fransen net voor WK-finale: Giroud onzeker, Benzema had fikse ruzie met Deschamps

KIJK. Onze chef voetbal Niels Poissonnier over de WK-finale: “Frankrijk heeft meer wapens”

Het gonst van de geruchten in het Franse kamp. Eerst waren er de vele zieken, nu zou Olivier Giroud onzeker zijn voor de WK-finale. De spits zou volgens de Franse sportkrant L’Équipe een tik tegen z’n knie geïncasseerd hebben en daarom zou bondscoach Didier Deschamps op zijn laatste training Mbappé als diepe spits en Marcus Thuram als vleugelaanvaller op links geprobeerd hebben. Iets later in het tweede gedeelte van de training stond Giroud in de oefenvormen weer als diepe man.

Ruzie Deschamps-Benzema

En dan is er nog de kwestie Benzema. De 34-jarige aanvaller liep vlak voor de start van het WK een spierblessure op. Maar bondscoach Deschamps riep geen vervanger op voor de jongste winnaar van de Gouden Bal. Daardoor kon hij in principe nog een beroep doen op de spits van Real Madrid die intussen weer traint, wat uiteraard de geruchtenmolen voedt.

Afgaande op zijn uitspraken, is een terugkeer van Benzema voor Deschamps geen optie.“Ik concentreer me nu vooral op mijn selectie”, zei de Franse bondscoach op zijn persconferentie in aanloop naar de finale. “Het is niet aan mij om iets te zeggen over geblesseerde spelers. Ik focus me op de finale. Volgende vraag, alstublieft.”