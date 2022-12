Tragedie voor Uruguay en Luis Suárez! Het wint van Ghana met 2-0, maar ziet plek in achtste finale ultiem naar Zuid-Korea gaan

Geen revanche voor Ghana op Uruguay na die fel besproken handsbal van Luis Suárez en de WK-exit in 2010. Integendeel: het penaltyspook blijft Ghana achtervolgen, net zoals de Uruguayaanse ‘dark arts’. Want toen Kudus al snel een - weliswaar erg lichte - penalty versierde, zag André Ayew zijn elfmeter gestopt door Sergio Rochet. Maar niet vooraleer Darwin Nunez de penaltystip nog wat bewerkte. Een truc recht uit het boek der duistere Uruguayaanse kunsten. Het moet voorlopig zowat de beste actie van de Liverpool-spits op dit WK zijn, ook al kwam het hem op geel te staan. Zo miste Ghana al wel vijf van zijn tien penalty’s op een WK - strafschoppenseries inbegrepen. Vier van die vijf penalty’s zowaar tegen Uruguay, waaronder ook drie in 2010.

Het kon nog erger voor Ghana, want een kwartier later stond het zowaar met 0-2 in het krijt. Twee goals van Giorgian de Arrascaeta, nadat Luis Suárez evenveel keer was betrokken bij de goals. Eerst zag Suárez zijn schot op doel nog gestopt maar binnengewerkt door de aanvaller van het Braziliaanse Flamengo, even later werkte hij een knappe aanval van de ‘Celeste’ heerlijk af. Uruguay door het dolle heen: een achtste finale, ook al was die dan tegen Brazilië, leek hen niet meer te kunnen ontglippen.

Met de nadruk op leek, want Zuid-Korea kwam voor de pauze niet alleen op gelijke hoogte tegen het al geplaatste Portugal, in minuut 91 lukt het ook nog de winner. Achteraf bekeken rustte Uruguay teveel op de lauweren, want het beperkte zich lang tot het controleren van de partij. En op het zich kwaad maken op de Duitse ref Siebert, toen Cavani in duel met Amartey neerging in de zestien. De Uruguayaanse blijdschap maakte zo plots plaats voor ongeloof en wanhoop. Tot slot ook voor zware treurnis, want de jacht naar een derde goal leverde niets meer op. Adios Uruguay. Het Ghanese leed dan toch nog een beetje verzacht.

