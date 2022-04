Toby Alderweireld kijkt uit naar WK na loting: “Van mij mag het nu al beginnen” - CEO Peter Bossaert: “Best een zware loting”

WK voetbalKroatië, Marokko en Canada. Dat zijn de drie tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase van het WK in Qatar. Toby Alderweireld, actief in de Qatarese competitie, is op zijn hoede: “Lastig, maar op een WK zijn er nu eenmaal geen makkelijke wedstrijden.”