Sterling keert pas terug naar Qatar als vrouw en kinderen 100 procent veilig zijn, andere internationals verhogen beveiliging van villa’s

Na de inbraak op het thuisfront - waar voor zo’n 350.000 euro aan horloges werd gestolen - vertoeft Raheem Sterling nog steeds in Londen. Het is afwachten of de 27-jarige aanvaller nog terugkeert naar het WK voetbal in Qatar. Hij wil eerst zeker zijn dat zijn vrouw en kinderen honderd procent veilig zijn. Intussen voeren andere Engelse internationals de beveiliging van hun eigendommen op.

Een uur voor de wedstrijd liet de Engelse voetbalbond al weten dat Sterling vanwege ‘familieomstandigheden’ niet mee zou doen in de 1/8ste finale tegen Senegal en dat hij ook niet op de bank zou zitten. Kort voor de aftrap bracht de Jamaicaanse journalist Abka Fitz-Henley naar buiten wat er aan de hand was.

“Gewapende misdadigers hebben ingebroken in het huis van Raheem Sterling in Londen. Ze hebben een grote overval gepleegd. Uit de woning werd een groot aantal kostbaarheden, waaronder sieraden, weggenomen”, zo schreef Fitz-Henley op Twitter. Dat nieuws werd na de wedstrijd bevestigd door Engelse journalisten in Al Khor, waar Engeland tegen Senegal speelde. Volgens de eerste berichten én een reactie van een bron dicht bij de familie bij ‘The Sun’ waren de vrouw en kinderen van Sterling aanwezig bij de inbraak, maar die informatie wordt ontkracht door de politie.

“De politie werd zaterdag vlak voor negen uur ‘s avonds gecontacteerd met de melding dat de bewoners thuis waren gekomen en daar ontdekten dat er onder meer juwelen en horloges waren gestolen”, klinkt het in een persbericht. “Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Er kwam geen geweld aan te pas, aangezien de bewoners de inbraak pas ontdekten toen ze thuiskwamen.” Er zouden onder meer horloges met een totale waarde van 300.000 pond (ongeveer 350.000 euro) gestolen zijn.

De laatste jaren worden, voornamelijk in Engeland en Frankrijk, regelmatig huizen van steenrijke sterspelers beroofd als de overvallers weten dat zij een wedstrijd spelen. In 2018 drongen inbrekers al het huis van Sterling binnen, maar toen werden ze afgeschrikt door het alarmsignaal.

Voor zover bekend is Sterling de eerste speler die tijdens dit WK het slachtoffer wordt van zo’n homejacking. Arsenal-verdediger Ben White vloog afgelopen woensdag al vanuit Doha terug naar Londen vanwege familieomstandigheden. Wat zijn situatie is, is (nog) niet bekend.

Keert hij nog terug naar Qatar?

De Engelse bondscoach Gareth Southgate ging na de overwinning tegen Senegal kort in op de situatie van Sterling, die al tien jaar international is en na 81 interlands op 20 goals staat. “Raheem vliegt naar huis. Familie is op deze momenten het allerbelangrijkste. We zullen de komende dagen zien hoe dat zich ontwikkelt. We leggen hem geen druk op, hij mag alle tijd nemen.”

Sterling in actie op het WK.

Aanvoerder Harry Kane wenste hem veel sterkte. “Het is nooit makkelijk als je ziet dat een teamgenoot en vriend met zoiets moet omgaan. We moeten het afwachten. Ik ben er zeker van dat Raheem met de coach zal overleggen en de best mogelijke beslissing zal nemen voor hem en zijn familie.”

De vraag is of Sterling nog naar Qatar terugvliegt. Hij wil eerst honderd procent zeker zijn dat hij zijn gezin veilig kan achterlaten. Sterling en zijn geliefden waren nog maar net verhuisd naar een villa op een exclusief landgoed waar regelmatig gepatrouilleerd wordt. Dat dieven toch konden toeslaan, kwam hard aan bij de voetballer en maakt hem angstig. Engeland komt zaterdagavond (20 uur Belgische tijd) weer in actie. Dan staat de kwartfinale tegen Frankrijk, dat eerder vandaag met 3-1 won van Polen, op het programma in het Al-Bayt Stadium in Al Khor.

Volgens Engelse media is de onrust in het Engelse kamp overigens toegenomen. Een ideale situatie is het niet als je een wereldtitel najaagt. Kane en bondscoach Southgate zouden het op zich nemen om de spelers gerust te stellen en het moreel hoog te houden. Volgens The ‘Telegraph’ hebben enkele spelers alvast extra beveiliging - zoals securitypersoneel - ingelegd om hun eigendommen in Engeland en gezinnen te beschermen en bewaken.

