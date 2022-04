Sponsors Rode Duivels blijven weg uit Qatar: ook hoofdsponsor ING België blijft afwezig

Ook ING België gaat, als sponsor van de Rode Duivels, geen klanten of medewerkers meenemen naar het WK voetbal in Qatar. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Ook sponsor Côte d’Or gaat geen tickets toewijzen aan klanten voor het WK-evenement. De reden voor de beslissing ligt bij de mensenrechtensituatie in Qatar. De kranten van Mediahuis hadden eerder al bericht dat twee sponsors van de Rode Duivels, koerierbedrijf GLS en warenhuisketen Carrefour, die beslissing genomen hadden.

In een statement zegt ING België dat het “kritiek en bezorgdheid” wil uiten over de mensenrechtensituatie in Qatar. Er is al langer internationale kritiek op de arbeidsomstandigheden van de arbeiders die betrokken zijn bij de voorbereidingen van het WK.

“We steunen dan ook de nationale ploeg die deelneemt aan het toernooi, maar niet het toernooi zelf of de beslissing om het in Qatar te houden. Daar hadden we geen invloed op”, klinkt het.

ING zal tijdens het tornooi afzien van alle “above-the-line reclame die enige verwijzing naar of steun van het tornooi in Qatar inhoudt”. Wel behoudt de sponsor zijn logo op de trainingsshirts, op de boarding langs de oefenterreinen en op backdrops, ter ondersteuning van het team en zoals in ons contract voorzien”.

Andere sponsors

Mondelez International, het concern boven chocolademerk Côte d’Or, laat in een reactie eveneens weten geen klanten mee te nemen naar Qatar. “Côte d’Or is geen partner van de FIFA, noch van de wereldbeker in Qatar, maar het merk is wel een officiële partner van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, met focus op de Rode Duivels en de Red Flames. Daarom zijn al onze lokale marketingplannen en verkoopacties uitsluitend gericht op deze nationale voetbalploegen en niet op de Wereldbeker in Qatar. Wij zullen geen tickets toewijzen aan klanten of consumenten voor het WK-evenement”, klinkt het.

Eerder hadden pakjesdienst GLS en Carrefour ook die beslissing genomen. "Wij vinden dat dit WK beter niet gebruikt wordt voor commerciële doeleinden", stelt GLS volgens Het Nieuwsblad. De pakjesdienst zal ook geen WK-campagnes voeren in ons land. Carrefour laat dan weer weten dat het wel nog een actie rond de Rode Duivels plant. "Maar die houdt geen ­verband met het WK."

Een aantal andere sponsors heeft nog geen beslissing genomen over hun aanwezigheid in Qatar.

LEES OOK: