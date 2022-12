SPEELSCHEMA WK QATAR 2022. Wanneer moet je kijken? De topaffiches in de kwartfinales op een rij

Sterling keert pas terug naar Qatar als vrouw en kinderen 100 procent veilig zijn, andere internatio­nals verhogen beveili­ging van villa’s

Na de inbraak op het thuisfront - waar voor zo’n 350.000 euro aan horloges werd gestolen - vertoeft Raheem Sterling nog steeds in Londen. Het is afwachten of de 27-jarige aanvaller nog terugkeert naar het WK voetbal in Qatar. Hij wil eerst zeker zijn dat zijn vrouw en kinderen honderd procent veilig zijn. Intussen voeren andere Engelse internationals de beveiliging van hun eigendommen op.

9:30