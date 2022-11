Speeldag 1 van het Gouden WK zit erop: wie schoot goed uit de startblokken en wie niet? Deze tips helpen je aan topprijzen

Gouden WKDe eerste speeldag van het WK voetbal ligt achter de rug. Argentinië en Duitsland gingen verrassend de boot in, terwijl Spanje zwaar uithaalde tegen Costa Rica. Had jij dit vooraf verwacht? Of haal je hieruit de nodige inzichten? Bewijs jezelf dan nu: met het Gouden WK kan je jouw eigen droomploeg samenstellen en zo prachtige prijzen scoren, ook nu het tornooi al gestart is.

Onze Rode Duivels konden niet overtuigen tegen Canada, maar trokken wel aan het langste eind en dat kunnen niet alle toplanden zeggen. Zowel Argentinië als Duitsland gingen tegen respectievelijk Saoedi-Arabië en Japan onderuit. Onder meer Engeland, Spanje en Brazilië zijn wel uitstekend uit de startblokken geschoten en tankten zo heel wat vertrouwen.

Welke spelers schitterden, scoorden de meeste punten en kun je eventueel opnemen in jouw Gouden WK-ploeg? We overlopen ze hieronder. Met een paar geslaagde transfers kun je immers zomaar kans maken op een iPhone 13 Pro of talloze andere prachtige prijzen. Ook de teleurstellingen tot nu toe zetten we hieronder op een rij.



Wil je weten wat je kan winnen? Bekijk hier het volledige prijzenoverzicht voor zowel het algemene eindklassement als de klassementen per aparte speeldag.

1) Olivier Giroud (Frankrijk, 16 miljoen euro)

Door de blessure van Gouden Bal-winnaar Karim Benzema verscheen de 36-jarige Olivier Giroud tegen Australië aan de aftrap. De spits van AC Milan was met twee doelpunten meteen levensbelangrijk voor de Fransen. De regerende wereldkampioen begon met een overtuigende 4-1-zege tegen Australië aan zijn WK. Op het vorige WK scoorde Giroud - die toen ook basisspeler was - geen enkele keer. Nu heeft hij er dus al twee in het mandje liggen en lijkt hij niet van plan om het daarbij te houden.

Volledig scherm Olivier Giroud. © Photo News

2) Bukayo Saka (Engeland, 21 miljoen euro)

Net als Giroud liet ook Saka twee keer de netten trillen. De jonge flankaanvaller is met Arsenal uitstekend aan het seizoen begonnen en ging in de openingsmatch tegen Iran verder op dat elan. De troepen van Gareth Southgate maakten indruk en waren met 6-2 een maatje te groot voor een matig Iran.

Volledig scherm Bukayo Saka. © Photo News

3) Gavi (Spanje, 17 miljoen euro)

De amper 18-jarige Gavi was alomtegenwoordig en maakte samen met zijn ploeggenoten brandhout van een erg zwak Costa Rica. Enkele uren voordien verloor Duitsland met 1-2 tegen Japan. Als Spanje zondag wint tegen Duitsland en Japan de maat neemt van Costa Rica, dan zijn Manuel Neuer en co vroegtijdig uitgeschakeld. Het zou een verrassing van jewelste zijn.

Volledig scherm Gavi. © AFP

4) Richarlison (Brazilië, 17 miljoen euro)

Was dé grote man bij Brazilië met twee treffers, vooral zijn tweede was een echt pareltje. Richarlison krijgt van Tite de voorkeur op Gabriel Jesus en toonde dat die keuze gerechtvaardigd is.

Volledig scherm Richarlison. © AP

Teleurstellingen

1) Lionel Messi (Argentinië, 28 miljoen euro)

Messi en Argentinië walsten in de eerste helft over Saoedi-Arabië, maar dankzij tien zwakke minuten in de tweede periode stond plots een 1-2-nederlaag op het bord. Het laatste WK van Messi kan wel eens heel pijnlijk worden zo. Aan hem en zijn ploeggenoten om zich morgen tegen Mexico te herpakken.

Volledig scherm Lionel Messi. © Photo News

2) Kevin De Bruyne (België, 28 miljoen euro)

Kevin De Bruyne was onherkenbaar tegen Canada. De Rode Duivel - normaal amper op een foutje te betrappen - stapelde de slechte passes op. Ook de discussie met Toby Alderweireld was tekenend voor zijn wedstrijd. Kan De Bruyne zich herpakken en ons tegen Marokko op sleeptouw nemen? Wij hopen alvast van wel.

Volledig scherm Kevin De Bruyne. © Photo News

3) Luis Suárez (Uruguay, 14 miljoen euro)

De voormalige topspits is duidelijk een dagje ouder geworden en kwam er amper aan te pas. Met spelers als Valverde, Betancur, Núñez en Suárez zagen velen Uruguay als een ‘dark horse’, maar tegen Zuid-Korea konden ze allesbehalve overtuigen.

Volledig scherm Luis Suárez. © AFP

