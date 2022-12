Spanjaarden zien Martínez als bondscoach wel zitten, bond lonkt naar beloftencoach De la Fuente

Kosovaarse feministe vindt schunnig gebaar van Granit Xhaka schandalig, waarop vader van speler de aanval inzet: “Je kent niets van sport, emoties of Albanezen!”

Met de familie Xhaka wordt niet gedold. Dat werd nog maar eens duidelijk in de slotfase van de politiek gevoelige Servië - Zwitserland (2-3) op het WK voetbal, dat mocht nu ook de Kosovaarse feministe en activiste Zana Avdiu ondervinden. Toen zij in een Kosovaarse sporttalkshow misbaar maakte over het gebaar dat Xhaka in die match richting Servische bank maakte (de middenvelder greep zich in het kruis), belde de vader van Granit in om Avdiu met de grond gelijk te maken.

6 december