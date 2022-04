Smaakmaker van AA Gent, ‘Modric de Magiër’ en sneltrein op de flank: wat u moet weten over de tegenstanders van Rode Duivels

WK voetbalKroatië, Marokko en Canada voor de Rode Duivels op het WK voetbal in Qatar. Ofwel: de vicewereldkampioen van 2018, een smaakmaker van AA Gent en een sneltrein op de flank. Wat u moet weten over de tegenstanders van Kevin De Bruyne en co.

KROATIË

Bondscoach: Zlatko Dalic (55)

Lees ook Hoe ver zou dit team het schoppen? Elf sterren die het WK in Qatar straks op tv zullen moeten volgen

FIFA-ranking: 16

Sterspelers: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Ivan Perisic (Inter)

Weg naar WK: Kroatië werd met 23 op 30 groepswinnaar in groep H. Het startte de kwalificatiecampagne met een valse noot door verlies tegen Slovenië, maar in een groep met voorts Rusland, Slovakije, Cyprus en Malta verloor het nadien niet meer. Het doelsaldo: 21 goals voor, slechts 4 treffers tegen in tien wedstrijden.

Wat u nog moet weten: Kroatië is de vicewereldkampioen van 2018. Na een erg knap parcours klopte het op het WK in Rusland onder meer Engeland. In de finale streed ‘Vatreni’ voor wat het waard was, maar een sluw Frankrijk kroonde zich - mede met dank aan Kylian Mbappé - voor een tweede keer ooit tot wereldkampioen. België speelde vorig jaar nog een oefenmatch tegen Kroatië en won met 1-0 na een treffer van Romelu Lukaku. Nog dit: Kroatië heeft een Belgische link. Ivan Perisic, nu Inter en liefst 113-voudig international, speelde tussen 2009 en 2011 in de Jupiler Pro League. Eerst bij Roeselare, dan als smaakmaker van Club Brugge.

Volledig scherm Luka Modric. © AFP

MAROKKO

Bondscoach: Vahid Halilhodžić (69)

FIFA-ranking: 24

Sterspelers: Achraf Hakimi (PSG), Hakim Ziyech (Chelsea), Tarik Tissoudali (AA Gent)

Weg naar WK: Marokko maakte indruk in zijn kwalificatiegroep. De Marokkanen boekten 18 op 18 in een poule met Guinee-Bissau, Guinea en Soedan. Het doelsaldo: 20 goals voor en slechts één treffer tegen. In een play-offwedstrijd toonden Tissoudali & co zich te sterk voor DR Congo, (1-1 uit) en (4-1 thuis).

Wat u nog moet weten: Op het WK 2018 sneuvelde Marokko in de groepsfase. In een weliswaar lastige poule, met Spanje, Portugal en Iran, haalde het slechts 1 op 9. Leuk pigment: verschillende Marokkaanse internationals zijn te bewonderen op de Belgische velden. Tarik Tissoudali is de smaakmaker bij AA Gent. Ook Selim Amallah (Standard) en Sofian Chakla (OH Leuven) zijn actief in de Jupiler Pro League. Nog dit: het is afwachten of Hakim Ziyech (Chelsea) er op het WK zal bij zijn. Na een discussie met bondscoach Halilhodžić is de aanvallende middenvelder voorlopig international af.

Volledig scherm Tarik Tissoudali. © AFP

CANADA

Bondscoach: John Herdman (46)

FIFA-ranking: 38

Sterspelers: Alphonso Davies (Bayern), Jonathan David (Lille), Tajon Buchanan (Club Brugge), Cyle Larin (Besiktas).

Weg naar WK: Canada heeft een heel parcours achter de rug om in Qatar te geraken. Eerst werd het zonder puntenverlies groepswinnaar in groep E, in ronde 2 won het een dubbele confrontatie tegen Haïti. Vervolgens won het de zogenaamde finaleronde: onder meer Mexico en de Verenigde Staten werden keurig afgetroefd.

Wat u nog moet weten: Canada kent enkele grote namen die in België actief waren of zijn. Cyle Larin, met 23 goals topschutter, heeft een verleden bij Zulte Waregem. Jonathan David hoeven we u niet meer te introduceren. Tussen 2018 en 2020 scoorde de technische goaltjesdief liefst 30 goals in 60 matchen voor AA Gent. Veelzeggend: zijn transfer voor liefst 27 miljoen naar Lille. En dan is er nog Tajon Buchanan, sinds deze winter bij Club Brugge. Het was hij die Canada met een goal en assist aan een eerste WK-ticket sinds 1986 hielp.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.