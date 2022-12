Sensatie op het WK: Kroatië stuurt Brazilië na strafschoppen naar huis

De eerste periode had weinig om het lijf. Vinicius was de bedrijvstige man bij de Seleçao, maar ook zijn pogingen konden Livakovic niet verontrusten. Voor rust was Kroatië minstens de evenknie. Perisic kreeg een unieke mogelijkheid om de score te openen, maar na een prima voorzet van Pasalic kon hij de bal onvoldoende raken. Beide ploegen zochten met een 0-0 stand de kleedkamers op en dat was ook meer dan logisch.

De tweede helft bracht beterschap. Na amper twee minuten spelen, zette Militao de bal voor en probeerde Gvardiol het leer te onzetten, maar de jonge centrale verdediger verschalkte ei zo na zijn eigen doelman. Gelukkig voor Gvardiol en Kroatie had Livakovic een uitstekende voetveeg in huis. Neymar en Paquetá hadden eveneens de 0-1 aan de voet, maar Livakovic stond keer op keer pal. De goalie van DInamo Zagreb speelde een fantastische partij en zorgde ervoor dat we verlengingen kregen.

In die verlengingen was het Neymar die de ban brak voor de Brazilianen met een héérlijke treffer. Hij speelde de Kroaten allemaal op een hoopje en trapte daarna de 0-1 staalhard tegen de touwen. Met zijn 77ste doelpunt voor de Seleçao evenaarde hij het record van legende Péle. De Brazilianen dachten dat het binnen was, maar uit het niets hing Petkovic de bordjes in evenwicht. Strafschoppen waren onvermijdelijk.

In de strafschoppenreeks stopte Livakovic de eerste penalty van Rodrygo en miste Marquinhos de beslissende strafschop. Brazilië was beter, maar net als vier jaar geleden zijn de kwarfinales het eindstation. Kroatië neemt het dinsdag op tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Argentinië.

Als we de penaltyreeksen zelf onder de loep nemen, dan vallen nog enkele leuke statistiekjes op. In Rusland kregen we 4 thrillers in totaal - een record. De grote penaltyhelden toen waren - net als in de achtste finales in Qatar tegen Japan - de Kroaten.

Sinds er op het WK aan strafschoppenreeksen wordt gedaan (1982) leggen enkel Duitsland en Kroatië een perfect rapport voor bij de landen die in meerdere penaltyseries in actie kwamen. Duitsland scoorde 4 op 4. Kroatië zit aan 3 op 3. In 2018 gingen Denemarken en Rusland voor de bijl, in Qatar pakten ze de scalp van Japan.