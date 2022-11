Senegal verslaat Ecuador met 1-2 en plaatst zich voor de achtste finales

Als Ecuador niet verloor, schaarde het zich bij de laatste zestien op dit WK. Senegal moest dus winnen om door te stoten en dat was er duidelijk aan te zien. De Senegalezen voetbalden in de eerste periode heel wat unieke mogelijkheden bij elkaar, maar zowel Idrissa Gueye als Dia lieten een dot van een kans onbenut. Op slag van rust kregen ze wel loon naar werken. Hincapie haalde Sarr onderuit in het zestienmetergebied en scheidsrechter Turpin wees naar de stip. De flankaanvaller van Watford nam zijn verantwoordelijk en zette de elfmeter feilloos om.

Ecuador moest in de tweede helft een ander gelaat tonen en deed dat aanvankelijk ook. Caicedo (ex-Beerschot) hing de bordjes opnieuw in evenwicht, maar enkele minuten later maakte Koulibaly er met een rake knal 1-2 van. Na die treffer van Koulibaly kwam Senegal niet meer in de problemen. Ook zonder sterspeler Sadio Mané hebben ze zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde.