Selectie van meer dan één miljard en 35 matchen zonder verlies: Brazilië en Argentinië in piekvorm naar WK

WK QatarBelgië en veel andere Europese toplanden dubben over hun sportieve vorm op minder dan twee maanden voor het WK. In schril contrast blaken Brazilië en Argentinië: gaat de WK-trofee voor het eerst in 20 jaar weer naar Zuid-Amerika?

Brazilië: 15 duels ongeslagen met doelsaldo 38-5

Van 2002 dateert de laatste van vijf WK-titels van Brazilië. 20 jaar geleden, dat is voor een voetbalgek land een eeuwigheid. Dit jaar zal de druk op Brazilië enorm hoog liggen om de blamage van de relatief vroege en pijnlijke exit in de kwartfinale tegen België op het vorige WK in Rusland uit te wissen met het allerhoogste.

De sterren staan goed voor Brazilië. Na het verlies in de finale van de Copa America vorig zomer tegen Argentinië bleef de Seleçao vijftien duels op rij ongeslagen, waaronder twaalf zeges. Het doelpuntensaldo van 38-5 maakt indruk. Alleen de laatste zeven duels scoorde Brazilië gemiddeld 3,7 goals per match. In maart dit jaar veroverde Brazilië ook de eerste plek op de FIFA-ranking.

De blakende vorm rust op een leger aan absolute wereldtoppers. In de aanval staat coach Tite voor luxekeuzes tussen Neymar, Vinicius, Antony, Rodrigo, Raphinha, Richarlison en Firminho. Veelzeggend: Arsenalster Gabriel Jesus heeft zelfs geen zitje in de kern. Volgens Transfermarkt overstijgt de waarde van de Seleçao meer dan 1 miljard euro, bijna dubbel zoveel als de kern van België.

Volledig scherm © Photo News

Argentinië: 35 wedstrijden ongeslagen met doelsaldo 70-17

De ongeslagen reeks van Brazilië verbleekt bij die van Argentinië: de grote rivaal is al liefst 35 matchen zonder verlies met een doelsaldo van 70-17, en nadert zo het record van Italië dat 37 keer ongeslagen bleef tussen oktober 2018 en oktober 2021

Exponent van het Argentijnse succes blijft Lionel Messi. In zijn laatste interland woensdag tegen Jamaica (3-0) kreeg hij wat rust op de bank, maar lukte hij als invaller nog twee goals. Op 164 wedstrijden voor de nationale ploeg trof Messi 90 keer raak. Na de Copa America in 2021 als eerste grote prijs voor Messi als international wil hij nu zijn allergrootste droom afvinken: de WK-titel met Argentinië. Op 34 jaar beseft Messi dat dit wellicht zijn laatste kans is. Voor Argentinië dateert de laatste WK-titel al van 198, toen onder aanvoering van het icoon Diego Maradona.

Interspits Lautaro Martinez moet op het WK in Qatar de doelpuntenwaarborg betekenen voor Argentinië, al ziet coach Lionel Scaloni veel toekomst in City-aanvaller Julian Alvarez die recent speelkansen kreeg. Behalve Messi blijft ook good old Angel di Maria het vertrouwen genieten voor het WK.

Volledig scherm Messi. © AFP