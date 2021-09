Scoort Lukaku op WK in Qatar in dit afbreekbaar ‘containerstadion’?

Wk voetbalHet is nog ruim een jaar wachten op het WK voetbal in Qatar, maar intussen komen de werken aan de stadions in hun laatste fase. Zo ook in Doha, waar onder meer het Ras Abu Aboud Stadium in het oog springt. Een stadion gemaakt van... containers.