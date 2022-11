Scoor je een iPhone 13 Pro of een andere prachtige prijs? Dit hebben wij geleerd uit speeldag 2 van het Gouden WK

Gouden WKDe tweede speeldag van het WK voetbal ligt achter de rug. De Rode Duivels gingen kopje onder tegen Marokko, terwijl alle andere topploegen minstens gelijkspeelden. Had jij dit vooraf verwacht? Bewijs jezelf dan nu: met het Gouden WK kan je jouw eigen droomploeg samenstellen en zo prachtige prijzen scoren, ook nu het tornooi al eventjes bezig is.

De Rode Duivels moeten na een 0-2 nederlaag tegen Marokko de Kroaten over de knie leggen of hopen op een Canadees mirakel, willen ze doorstoten. België was evenwel niet het enige topland dat niet kon overtuigen deze speeldag. Zowel Nederland als Engeland kwamen tegen respectievelijk Ecuador en de Verenigde Staten niet verder dan een gelijkspel. Onder meer Brazilië, Argentinië, Portugal en Frankrijk waren wel aan de winnende hand.

Welke spelers schitterden, scoorden de meeste punten en kun je eventueel opnemen in jouw Gouden WK-ploeg? We overlopen ze hieronder. Met een paar geslaagde transfers kun je immers zomaar kans maken op een iPhone 13 Pro of talloze andere prachtige prijzen. Ook de teleurstellingen van de tweede speeldag zetten we hieronder op een rij.

Toppers

1) Kylian Mbappé (Frankrijk, 28 miljoen euro)

Is misschien wel de beste speler op dit WK. Met zijn snelheid deed hij de Deense defensie meer dan één keer pijn. De 23-jarige spits trof twee keer raak en zit dit toernooi al aan drie doelpunten. Met Mbappé in deze vorm is Frankrijk een van de topfavorieten om de wereldtitel in de wacht te slepen.

2) Bruno Fernandes (Portugal, 23 miljoen euro)

Portugal kon ook tegen Uruguay niet overtuigen, maar trok wel opnieuw aan het langste eind. Niet Ronaldo, maar Fernandes was dé grote man bij de Portugezen. De middenvelder van Manchester United liet de netten twee keer trillen en scoorde ei zo een hattrick. In de absolute slotfase stonden goalie Rochet en de paal in de weg.

3) Andrej Kramaric (Kroatië, 13 miljoen euro)

Kroatië keek tegen Canada tegen een snelle achterstand aan, maar dankzij onder meer twee knappe doelpunten van Kramaric kantelde de wedstrijd in het voordeel van de vicewereldkampioen. De Rode Duivels houden de Hoffenheim-spits maar beter extra in de gaten donderdag.

Teleurstellingen

1) Kevin De Bruyne (België, 28 miljoen euro)

Onze landgenoten - exclusief Onana - leverden tegen Marokko opnieuw een wanprestatie af. De Bruyne - die week na week indruk maakt bij Manchester City - kan zijn stempel niet drukken en moet donderdag dringend uit een ander vaatje tappen, willen we ons kwalificeren voor de achtste finales.

2) Memphis Depay (Nederland, 19 miljoen euro)

Is net als Romelu Lukaku nog niet helemaal fit en daarom begon Memphis ook tegen Ecuador op de bank. Hij kwam aan het begin van de tweede periode tussen de lijnen ten koste van een bleke Steven Bergwijn, maar ook Memphis kon allesbelhave overtuigen. In de Nederlandse pers werd hij zwaar op de korrel genomen.

3) Darwin Núñez (Uruguay, 20 miljoen euro)

Liverpool betaalde afgelopen zomer 75 miljoen euro aan Benfica om Núñez over te nemen. Bij ‘The Reds’ kon hij nog geen potten breken en ook op dit WK wil het voorlopig niet vlotten. Uruguay moet vrijdag vol aan de bak tegen Ghana, willen ze niet vroegtijdig huiswaarts keren.

