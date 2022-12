(Schaduw)favoriet op dreef: efficiënt Engeland op drafje langs Senegal, nu wacht kraker tegen Frankrijk

The Three Lions tegen de Leeuwen van Teranga. Engeland begon vanavond in het Al Bayt Stadium tegen Senegal aan het échte werk op dit WK nadat Southgates team als beste ploeg uit de poulefase was gekomen. Zeven op negen en maar liefst negen gemaakte treffers tegenover één tegendoelpunt.

Ondanks de ITV Curse - ‘England’ won sinds 1998 slechts 19 procent van de door het televisiestation uitgezonden WK-matchen - waren de Britten vol vertrouwen. Met Mbappé en de Fransen in het achterhoofd moest en zou Engeland de Senegalezen verslaan. De favoriet domineerde van meet af aan, al was het halverwege de eerste helft flink schrikken voor de Engelsen. Senegal de eerste grote kans - Dia trapte onbegrijpelijk over. Op het halfuur had Pickford een goeie tussenkomst nodig op alweer een schot van Dia, de tweede gouden kans voor de spits. The Great Escape, tot tweemaal toe op een paar minuten tijd.

Onder impuls van Bellingham zette Engeland evenwel snel orde op zaken. De middenvelder infiltreerde goed alvorens good old Henderson de 1-0 aan te bieden - een enorme opluchting voor Engeland. Nog voor de rust lukte Kane in de omschakeling zijn eerste treffer op dit WK. Opnieuw na knap werk van de 19-jarige Bellingham, dé man in vorm bij de Engelsen. Job done, zo leek het halverwege, al had het een kwartier daarvoor even goed 0-2 kunnen zijn.

De viering in Boxpark Wembley (Londen) bij de 1-0:

‘Mijn god, wat is Bellingham ongelooflijk goed,’ tweette Lineker onder de rust. ‘De leider van dit team.’ De vraag is niet of het waanzinnige talent van Borussia Dortmund straks naar de absolute top verhuist. De vraag is naar welke club en voor hoeveel geld. Dortmund plakte eerder een som van 150 miljoen euro op zijn hoofd. Vanavond deed-ie dat astronomische bedrag in ieder geval geen oneer aan. Bellingham is met zijn assist de eerste tiener die in de eindfase van een WK beslissend is sinds 1966. Zijn passnauwkeurigheid halverwege was 96 procent, niet slecht voor een middenvelder.

Bij Senegal leek de veer gebroken, terwijl Engeland genoot na rust. Veel vlotter dan eerder vandaag bij de Fransen ging de bal van voet tot voet, met bij vlagen onnavolgbare ritmeveranderingen. Eentje daarvan legde de match in minuut 57 in een definitieve plooi. Foden met zijn tweede assist, Saka met zijn derde treffer van het toernooi - de Arsenal-aanvaller had de voorkeur gekregen op Rashford, nochtans twee keer op de score sheet in de laatste poulewedstrijd.

Als u zaterdagavond nog geen plannen hebt, hoeft u er niet per se te maken. Engeland - Frankrijk belooft wat te worden, twee outsiders waarvan vooral de eerste een statement maakte. Een match die eigenlijk groter is dan een kwartfinale. Mbappé en co versus de enorme offensieve weelde van Engeland. Met nu reeds acht (!) verschillende doelpuntenmakers op dit WK in de rangen én een ontketende Bellingham. Een ploeg die rijper en beter is dan anderhalf jaar geleden op Euro 2020. En na vandaag stilaan als méér dan schaduwfavoriet naar voor mag geschoven worden.

Enkele statistieken ● Harry Kane maakte nu elf goals op eindtoernooien voor Engeland (7 op WK’s, 4 op EK’s), waarmee hij Gary Lineker voorbijgaat als topscorer aller tijden voor de Three Lions op WK’s en EK’s. ● Met zijn 32 jaar en 170 dagen werd Jordan Henderson de één-na-oudste doelpuntenmaker ooit voor Engeland op het wereldkampioenschap, na Tom Finney tegen de Sovjet-Unie in 1958 (36 jaar, 64 dagen). ● Engelsman Jude Bellingham (19 jaar, 158 dagen) werd de eerste tiener met een assist in de knock-outfase van het WK sinds Opta deze data beschikbaar heeft (vanaf 1966).

Volledig scherm Weg naar WK-finale. © SofaScore

