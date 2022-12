Samba in Qatar: swingend Brazilië legt er (nog voor rust) vier in het mandje tegen Zuid-Korea

Brazilië swingde één helft lang tegen Zuid-Korea. Zwoel, sexy voetbal met vier knappe doelpunten. Next up voor Neymar en co: Kroatië in de kwartfinale.

Drie uur voor de wedstrijd tegen Zuid-Korea postte Pelé een foto uit 1958. Daarop is te zien hoe hij op straat rondloopt in Zweden. “Ik wilde daar de belofte die ik aan mijn vader deed, inlossen.”

Wereldkampioen worden, met andere woorden. Hij voegde er aan toe: “Ik wil jullie inspireren, mijn vrienden.” Pelé bekeek de wedstrijd vanuit zijn ziekenhuisbed in het Albert Einstein Hospital in Sao Paulo.

Neymar

In Doha werd de aankomst van de spelersbus gewoontegetrouw gefilmd.

En hij stapte zoals verwacht uit. Neymar. Glimlach op het gezicht, kauwgom in de mond. Verlost van zijn enkelblessure, klaar om de Brazilianen te gidsen. Het 974-stadion als bühne voor de Seleçao.

Zeven minuten. Zo lang duurde de weerstand van Zuid-Korea. Raphinha zette voor, Vinicius controleerde en trapte rustig binnen. Wat volgde was een overrompeling. Richarlison werd aangetikt in de zestienmeter, Neymar pakte de bal. Hij ademde diep in, hij gaf een kus op de bal, hij trappelde, hij schoot raak.

Tussendoor haalde Alisson een pegel van Hee-Chan uit de winkelhaak. Van achter naar voor: Brazilië heeft kwaliteit op álle posities.

Op het half uur deed Richarlison het licht helemaal uit voor Zuid-Korea. Hij jongleerde even met het hoofd - naar analogie met de zeehondendribbel van zijn landgenoot Kerlon -, via Marquinhos en Thiago Silva kreeg hij de bal terug. De afwerking was perfect. Zelfs bondscoach Tite waagde zich aan een dansje bij de viering.

Hij is er 61, de spieren oogden stram. Maar toch… De 4-0 viel al snel. Neymar tot bij Vinicius, hij vond Lucas Paquetá met een opwippertje, de middenvelder trapte in één keer raak.

Brazilië voetbalde opwindend. Opzwepend. Exotisch. Zoals de samba, met veel heupbewegingen. Met drang naar voren ook. Offensief en met tempo. Frivoliteit gekoppeld aan efficiëntie. Daarbij geholpen door Zuid-Korea dat in mekaar stuikte en teveel ruimte weggaf. Dat was zeker zo. Paquetá en Richarlison misten de 5-0 nog voor de rust.

Het siert de Zuid-Koreanen wel dat ze in het begin van de tweede helft nog probeerden om iets te laten zien. Aan hun enthousiasme zal het niet gelegen hebben. Son kreeg een goede kans, Alisson lag opnieuw weg.

Brazilië haalde de voet dan al van het gaspedaal. Ging spelen in controlemodus met af en toe een individuele flits. Raphinha kapte zich twee keer vrij in de zestienmeter, Seung-Gyu redde evenveel keer.

De zege van de Seleçao kwam logischerwijs niet meer in gevaar. De mooie eerredder van Paik was er eentje voor de statistieken. Tite bracht zijn derde doelman tussen de lijnen - Weverton was de enige die geen minuten gemaakt had op dit WK.

Vrijdag wacht een duel met Kroatië in de kwartfinale. Een linke ploeg. Goed georganiseerd en voortgestuwd door vaderlandsliefde. Kunnen zij Neymar en co stoppen? Het is al van 2002 geleden dat de Brazilianen wereldkampioen werden. Een ploeg met onder meer Rivaldo, Ronaldinho en Ronaldo.

Offensieve weelde. Die parallel is er alleszins met de Seleçao anno 2022.

Neymar stapte in het 974 het veld op met een spandoek om Pelé te steunen. Mooier wordt het niet.

In Sao Paulo was het 17u54 bij het laatste fluitsignaal. ‘O Rei’ kon zijn televisie met de glimlach uitzetten. Hij had zijn landgenoten vijfenveertig minuten lang geïnspireerd.

“We are on this journey together”, stond er nog bij zijn foto. Ze zijn samen op deze reis.

