Roberto Mancini: “In maart plaatsen we ons voor het WK, dat we misschien wel zullen winnen”

Europees kampioen Italië is nog niet zeker van WK-deelname in Qatar na een teleurstellend 0-0-gelijkspel in Noord-Ierland. Zwitserland, dat met 4-0 won van Bulgarije, snoepte het rechtstreekse ticket in extremis af. “Dit is een periode waarin we het moeilijk hebben om te scoren”, reageerde Mancini bij de ‘Rai’. “We hadden de match in handen, maar waren niet ontspannen genoeg. Noord-Ierland kroop achteruit en het was niet makkelijk om hun blok uit verband te spelen. Jammer, maar deze poule hadden we moeten winnen. In eerdere matchen misten we twee penalty’s (tegen Zwitserland, red.). Dat breekt ons nu zuur op.”