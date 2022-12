Revelatie Cody Gakpo is met Oranje op een missie in Qatar: “We willen goed voetballen, maar soms vraagt een match iets anders”

Cody Gakpo (23) is één van de sterren van dit WK . De Engelse pers duikt al weken op de Nederlandse aanvaller en zijn mogelijke transfer naar Manchester United. De PSV’er die al driemaal scoorde lijkt er niet warm of koud van te worden. “Het is simpel: ik ben hier op het WK, wil een maximale prestatie neerzetten en moet niet bezig zijn met heel andere zaken.”

Cody Gakpo kan de klok erop gelijk zetten. Als er in Doha alweer een Engelsman voor hem opduikt met een microfoon of kladblok in zijn handen, gaat het natuurlijk weer over Manchester United. Zoals ook Louis van Gaal letterlijk elke persconferentie even wordt gevraagd waarom het logisch is dat de PSV’er dit toernooi is uitgegroeid tot ‘the hottest prospect in international football’. De 23-jarige topscorer van Oranje met drie goals achter zijn naam kan er volgens eigen zeggen wel mee omgaan, maar heeft het toch liever over waar het in Qatar om gaat: de gooi naar de wereldtitel. “Het gaat voortdurend over de Premier League, maar ik probeer er niet mee bezig te zijn”, zegt Gakpo. “De jongens helpen mij daarbij. En vrienden en familie sturen niets door over wat ze lezen, zien of horen. Het is simpel: ik ben hier op het WK, wil een maximale prestatie neerzetten en moet niet bezig zijn met heel andere zaken.’’

Volledig scherm © AFP

Of eigenlijk nog niet, want gezien zijn prestaties in Qatar zal er onherroepelijk worden aangeklopt door geïnteresseerde clubs bij de clubleiding van PSV, dat eerder in de zomer een stap naar Leeds United op de valreep zag afketsen. Vorige week nog zei de aanvaller al een wintertransfer niet bij voorbaat te kunnen uitsluiten, maar hij voegde er snel aan toe er totaal niet mee bezig te zijn. In elk geval niet tot 19 december, de dag na de WK-finale in Lusail Stadion.

Quote Tegen Amerika waren we in de tweede helft zeker geen counter­ploeg. We kijken voortdu­rend naar wat de wedstrijd van ons vraagt en we moeten alle speelstij­len kunnen hanteren. Cody Gakpo

“Dat we nu in de kwartfinale staan, vind ik een prestatie op zich”, zegt Gakpo. “Maar we zijn er nog niet. We moeten gefocust blijven, de aandacht op de volgende wedstrijd. Na de Verenigde Staten viel er wel iets van onze schouders af, dan mag je volgens mij ook blij zijn. In de tweede helft hebben we bij vlagen ook heel aardig gevoetbald, maar het gaat uiteindelijk om het resultaat.”

Dat laatste zorgt nog voor tweespalt in het land. Een deel van Nederland zet de polonaise in na het bereiken van de kwartfinale, een ander deel dat terrein lijkt te verliezen vindt het tot dusver geboden veldspel en de intenties van Oranje nog wel wat karig, te defensief en zou liever iets meer kwaliteit aan het spel toegevoegd zien worden. “Maar soms vragen wedstrijden wat anders van ons”, zegt Gakpo over de laatste. “Dat moet je ook kunnen accepteren. Dan moet je winnen en weer verder, zoals tegen de Verenigde Staten.”

Dat Nederland deze maand vaak wordt bestempeld als een counterploeg, ordinair of niet, dat zit Gakpo totaal niet dwars. “Tegen Amerika waren we in de tweede helft zeker geen counterploeg, toen probeerden we het spel te maken”, zegt Gakpo. “Maar we wilden Amerika in de eerste helft inderdaad wel aan de bal laten en ze dan pijn doen in de omschakeling. Daar is over nagedacht. Dat lukte natuurlijk met twee doelpunten voor de rust. We kijken gewoon voortdurend naar wat de wedstrijd van ons vraagt en we moeten alle speelstijlen kunnen hanteren, denk ik.”

Quote Vrijdag­avond Gakpo tegen Messi? Nee, het is Nederland tegen Argentinië. Of het bijzonder is tegen Messi? Natuurlijk, maar wij zijn hier om de wereldti­tel te halen en dan moet je daar niet naar kijken. Cody Gakpo

Al snel kijk je dan wat er nodig is om Argentinië, een ploeg die speculeert op wereldster Lionel Messi, het aanstormende talent Julian Alvarez en compact en meedogenloos verdedigen, te kunnen kloppen. Gakpo laat niet in zijn kaarten kijken. “Argentinië is een goede ploeg, die gaan we analyseren deze week en bekijken waar we kunnen toeslaan. Vrijdagavond Gakpo tegen Messi? Nee, nee. Het is Nederland tegen Argentinië. Of het bijzonder is tegen Messi? Jawel, natuurlijk. Maar wij zijn hier om de wereldtitel te halen en dan moet je daar niet naar kijken. We zijn hier met een doel, daar moet alles voor wijken. We willen goed voetballen, natuurlijk. Ook in de kwartfinale. Maar soms vraagt een wedstrijd iets anders van ons. Dan gaat het vooral om het resultaat en daar moet dan alles voor wijken.”

“Ik heb echt sterk het gevoel dat wij in dit toernooi aan het groeien zijn. Ook qua veldspel. Daarbij hebben we iedereen nodig. Xavi Simons debuteerde bijvoorbeeld als invaller tegen Amerika. Dat maakt mij supertrots. Bij PSV begon hij het seizoen op de bank. Uiteindelijk kwam hij erin, heeft hij laten zien wat hij kan en nu dit debuut. Dat is geweldig. Voor Oranje, voor hemzelf en zeker ook voor PSV.”

Volledig scherm Depay en Gakpo. © Photo News