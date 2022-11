REPORTAGE. Helemaal naar Qatar gereisd om dan slechte wedstrijd te zien en tóch te winnen: zo beleefden fans eerste match van de Rode Duivels

“Het zal toch niet waar zijn?!”: Duitsland leeft met schrik naar clash tegen angstge­gner Spanje toe na ‘Ja­pan-Debakel’

Nieuwe dag op het WK voetbal, nieuwe stunt. Japan heeft Duitsland een lesje geleerd in groep E. De Mannschaft wervelde 75 minuten lang, maar vergat de match dood te maken. Japan ging er in het slot op en over: 1-2. De Duitse media maken zich zorgen.

