Raakt Tunesië z'n zege nog kwijt? Frankrijk dient klacht in tegen afgekeurde gelijkmaker Griezmann

Acht (!) nieuwe namen stuurde Didier Deschamps de wei in tegen Tunesië. Het was van voor de aftrap al duidelijk dat Frankrijk, zo goed als zeker van groepswinst, zijn laatste groepsmatch in spaarmodus zou afwerken. Onder meer doelman Mandanda, Veretout, Fofana en Kolo Muani kregen hun kans.

Tunesië daarentegen wilde zijn laatste strohalm op kwalificatie maar wat graag grijpen. Enkel een zege volstond om eventueel door te stoten. De Afrikanen startten dan ook gretig en leken zelfs snel op voorsprong te klimmen, maar de goal van Ghandri (ex-Antwerp en -Westerlo) werd afgekeurd voor buitenspel. Niet dat het Frankrijk wakker schudde, in de hele eerste helft zorgde enkel Coman voor een beetje gevaar. Tunesië kwam een paar keer piepen, maar Mandanda werd nooit écht in verlegenheid gebracht.

Vlak na de pauze werden de makke Fransen wél afgestraft. Khazri ging met een rush door de verdediging van ‘Les Bleus’ en tikte netjes naast Mandanda in doel. Tunesië zelfs even virtueel in de achtste finales, maar Australië doorprikte die droom enkele minuten later door ook te scoren én die zege vast te houden.

Volledig scherm © ANP / EPA

Frankrijk dient klacht in na afgekeurde goal Griezmann

Deschamps wilde met Mbappé, Dembélé en Griezmann zijn ploeg wakker schudden, maar ook zijn grootste sterren kregen het vuur er niet in. Mbappé pakte in het slot nog eens uit met een fraaie actie en schot en Griezmann scoorde zelfs in de slotseconden, maar dat feestje ging niet door. Scheidsrechter Matt Conger werd namelijk ná het laatste fluitsignaal door de VAR naar het scherm geroepen, om daar te constateren dat Griezmann (duidelijk) buitenspel stond. Het doelpunt werd afgekeurd, Tunesië won.

Maar het verhaal krijgt nog een staartje. ‘Les Bleus’ stellen dat Conger de goal niet mocht afkeuren, omdat er na het doelpunt en voor het laatste fluitsignaal nog afgetrapt werd door Tunesië. Frankrijk beroept zich op het reglement van IFAB (International Football Association Board), de instantie die gaat over de regels in het voetbal. ‘Als het spel wordt hernomen na onderbroken geweest te zijn, mag de scheidsrechter de beelden niet herbekijken’, klinkt het. Frankrijk heeft binnen de opgelegde termijn van 24 uur na de match een klacht neergelegd bij de FIFA, in de hoop de 1-0-nederlaag om te zetten in een 1-1-gelijkspel.

Voor Frankrijk zou dat niets veranderen - ze zijn sowieso groepswinnaar, of dat nu met zes of zeven punten is -, maar voor Tunesië zou het natuurlijk extra zuur zijn. Dankzij een prestigieuze nederlaag zouden ze het WK met opgeheven hoofd kunnen verlaten, maar het zou dus goed kunnen dat ze ook die overwinning alsnog kwijtraken.

Frankrijk treft in de achtste finales Polen. Australië, dat zich kwalificeerde na een verrassende zege tegen Denemarken, treft Argentinië.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

