Qatar kondigt verbod aan op verkoop van alcohol in en bij WK-stadions

Tijdens de wedstrijden op het WK voetbal in Qatar kunnen supporters geen alcohol kopen in het stadion en op de omlopen direct rond de tribunes. Voetbalbond FIFA gaat dat vandaag bekendmaken, melden de kranten The Times en The New York Times en persbureau Reuters. Daarmee zouden vlak voor het begin van het toernooi de afspraken worden veranderd.