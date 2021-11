Qatar kleurt straks oranje: Nederland plaatst zich dankzij zege tegen Noorwegen voor WK

WK voetbalNa het debacle in Montenegro heeft Nederland zich in eigen huis met wat uitstel toch kunnen plaatsen voor het WK in Qatar. Oranje haalde het in een lege Kuip met 2-0 van Noorwegen na een matige partij. De Noren verloren bovendien de tweede plaats in de poule nog aan Turkije, dat dus naar de barrages mag.

Nadat de Nederlandse regering door de stijgende coronacijfers besliste om de komende weken geen publiek toe te laten bij sportwedstrijden, moest het Nederlands elftal in een lege Kuip de kwalificatie voor het WK in Qatar veiligstellen. Bondscoach Louis van Gaal moest de wedstrijd dan weer vanuit een loungeruimte bekijken nadat-ie een heupbreuk opliep tijdens een mountainbikerit.

De eerste helft lag volledig in de lijn van het treurige decor waarin de match zich afspeelde. Weinig creativiteit en durf, geen tempo en vooral een bijzonder passief Noorwegen. Oranje nam het initiatief, maar de angst om een goal te slikken was groter dan de drang om er eentje te maken - in die zin is er toch iets geleerd uit het debacle in Montenegro. Via Memphis kwam Nederland wel enkele keren in de buurt van de Noorse doelman Nyland, maar scoren lukte niet. 0-0 was dan ook de logische ruststand.

Volledig scherm Louis van Gaal bekeek de wedstrijd vanuit een loungeruimte. © ANP

Bergwijn bevrijdt Nederland

Wie hoopte op beterschap na de pauze, kwam bedrogen uit. Het voetbal werd er niet beter op, de kansen des te schaarser. Nederland leek dan ook lang aan een doelpuntenloos gelijkspel genoeg te hebben voor de kwalificatie, maar in de slotfase zorgde Bergwijn dan toch voor de bevrijdende 1-0. De winger van Tottenham trapte de bal op aangeven van ex-Club-speler Danjuma in het dak van het doel binnen. In de toegevoegde tijd legde Memphis de 2-0-eindstand nog vast.

Louis van Gaal zag het vanuit z’n lounge graag gebeuren en is er zo toch maar weer in geslaagd om Oranje naar het WK te loodsen. Voor Noorwegen werd het dan weer een dramatische avond, want dankzij een zege in Montenegro wipte Turkije over de Noren naar de tweede plaats in de poule. De Turken dwongen zo barrages af, om Haaland - die vanavond geblesseerd ontbrak - aan het werk te zien op een Wereldbeker is het nog minstens wachten tot 2026.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.