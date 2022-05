Primeur: voor het eerst drie vrouwelijke hoofdscheidsrechters op WK voetbal, van Belgische refs geen spoor

Amnesty: FIFA moet minstens 440 miljoen voorzien voor uitgebuite arbeiders WK Qatar

Amnesty International, een coalitie van mensenrechtenorganisaties, en groepen voetbalfans hebben in een open brief de internationale voetbalorganisatie FIFA opgeroepen om een herstelprogramma op te zetten. Dat zou een vorm van compensatie moeten bieden voor de uitbuiting van arbeiders tijdens de voorbereidingen van het wereldkampioenschap voetbal dit jaar in Qatar. Daarnaast moet het programma ook zorgen dat het misbruik zich niet meer herhaalt in de toekomst.

