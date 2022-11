Portugal wurmt zich in spectaculaire tweede helft met moeite voorbij taai Ghana

Portugal heeft met de nodige moeite zijn favorietenrol tegen Ghana waargemaakt (3-2). Ronaldo kroonde zich met een penaltygoal tot enige speler in de historie die op vijf verschillende WK’s scoorde, maar zijn team moest nog tot het eind bibberen tegen een aanklampende tegenstander. Iñaki Williams strafte in de laatste seconde nog bijna een blunder van Portugal-doelman Costa af.

Na alle heisa rond zijn contractontbinding bij Man. United stond Ronaldo gewoon aan de aftrap bij Portugal voor zijn 192ste interland op zijn vijfde WK. 37 jaar oud is CR7 al, maar nog verre van versleten. Al had Ronaldo in zijn ‘beste tijd’ die eerste grote kans wellicht afgemaakt. Na een slordige controle van Kudus stuurde Otavio hem al vroeg het straatje in, maar ook Ronaldo pakte de bal onzuiver aan. Zo kon doelman Ato-Zigi zich nog voor het schot werpen. Wat later veerde Ronaldo hoog op bij een voorzet van Guerreiro, maar de kopbal zeilde naast. Bij zijn derde kans na een half uur trapte Ronaldo de bal wel in doel, maar de fase was al afgefloten voor een lichte duwfout.

Ronaldo kon het constante overwicht zo voorlopig niet verzilveren. Het technisch sterke middenveld van Portugal combineerde aan een iets te laag tempo om openingen te vinden tegen een laag blok van Ghana. De ‘Black Stars’ boden in de eerste helft weinig weerwerk. Slechts sporadisch doken ze in de buurt van het Portugese doel op, zonder doelman Costa in verlegenheid te brengen.

Portugal stond in de tweede helft voor de opdracht een versnelling hoger te schakelen. Weer zorgde Ronaldo voor de eerste dreiging, maar hij vond geen opening om af te drukken. Het Ajax-talent Kudus gaf Ghana toch een moment van hoop: hij rukte goed op en schoot maar nipt voorlangs.

Even na het uur volgde dan toch de verlossing voor Portugal. Scheidsrechter Elfath hielp een handje, want hij wees naar de stip na een licht contact bij een duel om de bal tussen Salisu en Ronaldo. Hevig protest van de Ghanaspelers hielp geen lievemoederen. Ronaldo zette de penalty hoog in doel om en mag een nieuw record achter zijn naam schrijven als eerste speler die in vijf verschillende WK’s scoort. Zijn vorige goals: één tegen Iran op het WK 2006, één tegen Noord-Korea in 2010, één tegen Ghana in 2014, drie tegen Spanje en één tegen Marokko op het WK in 2018.

Nu moest Ghana wel uit zijn egelstelling kruipen. En zowaar: Ghana prikte al snel terug. Met Kudus als meest actieve Ghanees. Eerste stelde hij doelman Costa met een hard schot op de proef, daarna lepelde hij de bal met een gelukje richting Ayew die van dichtbij gelijk kon maken. Maar de Afrikaanse vreugde zou van korte duur zijn. Portugal hield het hoofd koel en zou met twee snelle uitbraken een kloof slaan. Bruno Fernandez was de aangever van twee countergoals. Felix klaarde de klus voor de 2-1 met een mooi stiftertje. Invaller Leão werkte koelbloedig af voor de 3-1.

Toch gaf Ghana de moed nog niet op. Nog voor het einde van de reguliere speeltijd wist een efficiënt Ghana te milderen: invaller Bukari kopte een voorzet van Baba binnen. Met negen minuten overspelen had Portugal zijn schaapjes nog niet op het droge, en Williams zorgde in de ultieme slotseconde bijna nog voor de stunt. Hij leek een onoplettendheid van doelman Costa af te straffen, maar gleed dan zelf ongelukkig uit.

Portugal neemt zo de leiding in groep H, voor Uruguay en Zuid-Korea die eerder op de dag 0-0 gelijkspeelden.

