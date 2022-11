PORTRET. Wie is Alex Scott, de vrouw mét band en ballen? “Mijn vader gaf slaag met de riem. Maar ik heb mijn stem gevonden”

In haar biografie praat ze veel over ‘sterk zijn’ en dat is momenteel een toepasselijk thema. De Engelse voetbalanaliste Alex Scott (38) draagt in Qatar de regenboogband wél en krijgt lof uit de hele wereld. Sterk zijn is ze gewend: tegen haar agressieve vader, tegen vooroordelen in de sport, tegen homohaat. “Ik laat me niet meer kwetsen.”